德州新冠死亡人數逾1.9萬

達拉斯縣10日創下單日1400多起新冠肺炎病例，德州 邊界城鎮艾爾巴索（El Paso）醫院充滿病患，整個德州案件數量，已反彈至7月4日水平，染疫者超過百萬，1萬9000多人死亡。

奧斯汀德州大學科學家預估至本月底，該疾病可能再奪千人命，部分地區每日病例人數，將在感恩節前幾天創下紀錄。

德州阿靈頓分校公共衛生計畫主任Erin Carlson說，「這種上升趨勢，比夏天更令人擔心」。他說，人們對隔離產生的疲勞感，造成一場完美風暴，「這種激增的情況，與迄今我們所見的不同。」

全國各地政府官員，都正努力控制該疾病，但由於缺乏協調一致的戰略，這項任務變得更加困難。隨著病例增長，一些州收緊他們限制。

自本周末，德州與加州 都達到百萬病例。然而，並非所有人都有症狀，因此德州預估真實染疫人數應該更高。

公共衛生專家警告，在感恩節與流感季節鄰近之際，不要大批聚會和探望家人，但他們擔心，已「禁足」數月的民眾，不會聽從這項建議。

該州一些受災最嚴重地區，當地官員呼籲法律部門發布衛生禁令。

公共衛生委員會，本周要求艾伯特調整行政命令，允許部分縣禁止在餐廳就餐，禁止在健身 房進行健身課程，將室內聚會限制在十人以下。

艾伯特本周仍表示，不改變原有的指導方針，也排除再次居家避疫的可能性。他坦言「許多人放鬆警惕，與親友聚會。」