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達城凶殺案十年新高 警長挨轟

編譯組／綜合報導
達拉斯警局局長霍爾與市政經理布洛德奈克斯。（達拉斯晨報）
達拉斯警局局長霍爾與市政經理布洛德奈克斯。（達拉斯晨報）

達拉斯市2020年迄今已經發生了224起凶殺案，比2019年全年的209件還高，更是近十年來的新高。隨著現任警察局長霍爾（Ulysha Reneé Hall）即將卸任，市政經理布洛德奈克斯（T.C. Broadnax）最近開放公民提供意見，表達下任局長應該具備什麼條件。相關意見可以在12月1日前發到www.surveymonkey.com/r/DallasCommunity。

達拉斯晨報的評論指出，布洛德奈克斯2017年7月選擇霍爾出任警察局長本身就是個錯誤，不管市民現在還支不支持霍爾，但過去三年的客觀數據只能顯示霍爾無力改善達拉斯環境，增加市民的安全感。除了凶殺案件增加，與家庭暴力無關的嚴重傷害案件也增加了32%。

晨報評論不客氣地說，雖然沒有犯罪學者敢說凶案增加的真正原因，但是天天都是「南達拉斯發現燒焦車輛中的被害者」，「I-35E公路的Oak Cliff路段發生致死槍擊」，或「北達拉斯便利店員遭劫犯槍殺」等等新聞，試問市民如何安心？又如何能相信警察局長改善治安的承諾？

晨報評論指出，布洛德奈克斯開放市民提供意見，正是大家暢所欲言的機會，讓布洛德奈克斯有機會撥亂反正。評論認為，新任局長應該有過硬的才幹，有效、公正履行職務，才能恢復市民的信心。同時，評論認為，條件還應該包括，增加員警值勤訓練，制定必要內規，而且不受政治風向左右。

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