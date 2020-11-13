僑青分享逐夢 盼協拓台美關係

林富桂分享人生經驗。（休士頓僑教中心蔡錦珊提供）

休士頓 華僑文教服務中心11月7日舉辦「美南地區僑界青年線上座談會」，由僑教中心主任陳奕芳主持，邀請僑務顧問林富桂律師、聖湯馬士大學教授葉耀元，以「青年逐夢及職涯規劃」及「如何透過公眾外交拓展臺美關係」為題演講。

活動吸引北美洲台灣 同鄉會副會長周建佑、休士頓台灣語文學校校長王凱平、阿肯色台灣同鄉會長陳啟天、僑務促進委員黃美倫，以及美南台灣旅館公會青年團長蔡維妮等逾30位青商及僑胞參加。駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、中心副主任楊容清也出席。

羅復文提出：passion、aspiration、innovation三項生活態度與青年共勉。林富桂請張園立、陳第元及余氤夢三位僑界新生代，各就不同的背景及機緣，分享當初來美國 追夢，最後美夢成真的過程。林富桂也分享自己棄商從法的過程，百折不撓最終達成美國夢；她鼓勵大家依照羅復文給的建議，努力尋夢並邁向成功道路。

葉耀元強調，透過公眾外交，也就是軟實力，促進台美關係的重要性。他認為，台美人民互相交流，建立良好的基層關係及對台灣良好的印象，由下而上會反映在國會議員對台灣事務的態度及決策。他鼓勵所有在美國的台灣人，不論世代都應該走入美國主流社會，廣結人脈，才能幫助台灣拓展對美關係。

楊容清把握提問前的簡短時刻推廣「全球僑胞服務數位平台Line總機」。最後林富桂及葉耀元等人就僑青們所提出的問題一一作答，雙方互動熱烈，美南僑青對人生規劃的重視，及台美關係未來的關注令人印象深刻。