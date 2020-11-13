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華塔推醜毛衣 偕德州人隊募款

休士頓訊
華塔漢堡推出醜毛衣、醜襪子系列耶誕禮物。（Whataburger網頁）
華塔漢堡推出醜毛衣、醜襪子系列耶誕禮物。（Whataburger網頁）

德州民眾開始把心情轉放在節慶季節，深受州民熱愛的華塔漢堡(Whataburger)推出醜毛衣、醜襪子系列耶誕禮物，並與美式足球聯盟的休士頓德州人隊(Texans)合作，為低收入居民進行食物銀行籌款。

選舉季節已過，許多人熬過選舉疲憊後已放寬心情，開始為節日做準備。華塔漢堡應景本周推出醜毛衣(Ugly Sweater)、醜襪子系列，令粉絲興奮異常，有些人已經為自己、為親友採購了充滿過節氣氛的禮物。華塔漢堡是德州起家的企業，總部設在聖安東尼奧。

醜毛衣是美國聖誕節的傳統之一，華塔漢堡今年推出的嶄新款式必定讓穿它的人鶴立雞群般的突出，用的毛線是華塔招牌色的橘紅與白色，許多橫條上是二方連續的圖案，包括W、聖誕樹、薯條、雪花等，每件售價42.99元，在節日期間穿起來顯得一身喜氣。發言人艾文彌姆斯(Evan Mimms)指出，從11月10日起這些聖誕禮物在華塔網站上發售，顧客都應該親自去看看，還有很多種禮物會是意想不到的驚喜。

另外，華塔還與德州人隊合作進行「飢餓行動月」籌款活動(Hunger Action Month fundraiser)，為低收入民眾募集假日所需的食物，估計在大休士頓都會區有110萬居民沒有足夠的錢購買糧食。

10日那天華塔與德州人隊的代表把一張14萬2407元支票，交給休士頓食物銀行(Houston Food Bank)，許多德州人隊的啦啦隊員和華塔的員工，把一袋袋食物送給前來領取的民眾，華塔漢堡還提供了熱騰騰的早餐給這些熱心的義工，感謝大家為社區服務的熱忱。

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