華人雙胞姊妹花 送暖休城市民

17歲的華人雙胞胎姊妹為1000多名休士頓市民提供食物。（Fox26視頻截圖）

休士頓 成千上萬的家庭，面臨三餐不繼的困難，一對華人 姊妹在努力改變這一現狀。17歲的華人雙胞胎姊妹為1000多名休士頓市民提供飯菜。據休士頓福斯電視台報導，這對17歲朱姓姊妹提供餐食的工作才剛開始。

17歲的朱安妮（Annie Zhu，音譯）笑著說，真是焦不離孟，自從出生以來，與她的雙胞胎雪莉（Shirley）幾乎一直一起做所有的事情。

雪莉則說，這種感覺總是很棒，即使做壞事都有伴。最近，安妮和雪莉攜手合作，通過「休士頓生鮮集散中心」（Fresh Hub Houston）為有需要的休士頓人提供飯菜。

安妮解釋說，生鮮集散是雪莉和她共同創建的組織，她們將雜貨店扔掉的食物運到真正需要它的地方。

雪莉說，當大家在社區中遇到問題時要主動改變，如果人們需要擔心下一頓飯要在哪裡，那他們就不會有太多時間和精力投入學校和工作中。

他們與十個不同的雜貨店、麵包店合作，為當地家庭提供食物。這對雙胞胎對那些要扔掉食物的數量表示驚訝，安妮表示，對她們來說，這真是令人驚訝，尤其是當她們去麵包店，看到一袋又一袋的要被丟棄的麵包。這兩個女孩與另一個非營利組織和衛生部門合作，確定需要幫助的家庭能拿到食物。