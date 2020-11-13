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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

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休士頓疫情惡化 醫療資源告急

休士頓訊
休士頓住院人數近幾周大增。（截圖ABC13）
休士頓住院人數近幾周大增。（截圖ABC13）

新冠肺炎疫情在全美蔓延，德州確診人數已在本周超越100萬人，躍居全美第一，休士頓住院人數近幾周也告大增，按照現況持續發展，Memorial Hermann醫療系統執行長David Callender擔心，地方醫院恐將再度面臨醫療系統資源緊繃的挑戰。

德州醫療中心（The Texas Medical Center ）11日增146名新冠病患，比上周同日多了42名病患。Callender說，病患住院情況，不需進入重症病房的染疫者，通常需要住院最多五天，但重症病患需住院至少兩周，一般比兩周少。目前住院人數比疫情爆發初期少很多。

如今疫情再度惡化，按照現況持續發展，他擔心住院人數恐在12月初或12月中激增，影響地方醫院整體的醫療系統作業。Callender提醒民眾，結果如何取決於大眾平日的抗疫行為，期盼大眾繼續提高警覺，配合防疫措施，降緩疫情持續惡化的狀況。

Houston Methodist醫院執行長Marc Boom有著同樣的擔憂。他表示，新冠檢測確診率近期增加，令人十分擔心，近期新增數字是8月以來最高的紀錄，這兩周住院的人數是之前疫情緩和的兩倍。尤其大家期盼在年底假期家人團聚，而現在多數染疫者為20歲至30歲間的年輕人，他們大多不用住院治療，若參加家庭聚會可能容易將病毒傳至年邁的親人，年長者為高危險群。他期許大眾警惕新冠肺炎病毒帶來的後果。

休士頓新冠檢測確診率近期增加不少。（ABC13電視台）
休士頓新冠檢測確診率近期增加不少。（ABC13電視台）

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