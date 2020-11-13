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德州擬月底發疫苗

德州訊
Eli Lilly＆Co.生產的一種名為bamlanivimab的抗體藥物已被證明可改善感染病毒者的症狀。（Eli Lilly＆Co.臉書）
Eli Lilly＆Co.生產的一種名為bamlanivimab的抗體藥物已被證明可改善感染病毒者的症狀。（Eli Lilly＆Co.臉書）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）宣布，德州準備分發治療新冠病毒的藥品和疫苗

艾伯特表示，11月10日是有不少新冠病毒藥品和疫苗宣布問世的第一天。據休士頓ABC13報導，食品藥品管理局（FDA）已授權，立即使用為感染新冠病毒的人開發的第一種藥物。Eli Lilly ＆ Co.生產的一種名為bamlanivimab的抗體藥物，已被證明可改善感染病毒者的症狀，且無需住院。

FDA表示，該藥物已被批准用於嚴重新冠病毒患者及死亡風險較高的患者，包括65歲及65歲以上的患者，或患有某些基礎疾病的患者。

Eli Lilly公司預計將立即在包括德州在內的全國各地運送約8萬劑，且不會向州府收取任何費用。到今年底，該公司會應有多達一百萬劑發出。

與Eli Lilly公司的抗體治療類似，Regeneron Pharmaceuticals製藥公司也已要求FDA，對其新冠病毒抗體藥物進行緊急使用授權，以便在患者患重病之前，幫助他們治療並減少住院，該公司宣布，FDA即將做出決定。這與川普總統上個月從新冠病毒快速恢復中使用的抗體藥物相同。

聯邦政府已同意購買成千上萬劑的這兩種新治療藥物，並向各州分配物資，而各州又將決定向醫院和醫療機構的分配。

輝瑞公司10日已宣布，其疫苗在早期分析中取得令人難以置信的成功，證明90％以上預防新冠病毒的功效。該疫苗預計將在11月下旬上市。

艾伯特說，聯邦衛生服務部（DSHS）已制定疫苗分配計劃，並與醫療保健業者合作，參加其免疫計劃，一旦獲得資格就可管理這些疫苗，已有2500多家供應商參加了該計畫。

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