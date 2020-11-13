申請醫保 國泰保險提供全方位服務

國泰保險提供全方位服務。

歐記健保 有金、銀、銅等計畫，到底該選哪一個？特殊優惠不要錯過！每年在購買歐記健保時，買哪一個計畫總是讓人頭痛；人體隨著年齡增長健康逐年走下坡，特別在疫情期間，有醫保，對自己和家人的健康保障尤為重要，特別對年齡接近65歲上下，是符合聯邦紅藍卡、還是歐記健保、或白卡或者是金卡的申請資格到底那一個更符合條件申請，和在眾多的計畫中那個計畫更適合自身的需求，一通電話，國泰保險就可以幫您解決。電話：832-875-8084，微信號：yiyichen6809，郵箱：gtbetteridea @gmail.com。

據保險公司的內部消息，今年很多保險費率都有下調；今年歐記健保的計畫選擇期至12月15日，在開放期內購買的醫保生效期為2021年1月1日。紅藍卡開放期巳從10月15日開始申請登記和選計畫，生效期也是2021年1月1日；比如有的公司提供可每月$95的退款補助，有的可以提供每年$2000及以上的牙醫保險；目種繁多，如何根據自己的情況進行選擇？還沒有準備好選計畫的朋友，要抓緊時間了解2021年歐記健保最新消息、更多計畫、更低價格、更多補貼、更多福利。

歐記健保有金，銀，銅三個等級，同一個公司，不同等級的保險，醫師醫院網絡，保的項目都是一樣的，三個等級區別在於保費 和看病時自己付的比例。歐記健保有幾個方面的優惠：

保費優惠

1）家庭年收入低於400%貧困線的人群都有保費優惠。保費優惠以退稅補貼形式發放，可以每個月使用抵消保費，也可以年底一次性領取，一般消費者都選擇每月直接減免保費。在移民局的最新文件中註明：這項優惠不算佔用公共福利，因為申請者必須要報稅才可以拿到優惠；2）今年很多保險公司添加了禮品卡及網上看診的福利。當您完成年度體檢或打了流感疫苗時，您都能收到保險公司的禮品卡，最多可領取250/人的福利；3）由於疫情，網上看診(Teladoc) 變得越來越趨成熟；所有德州的保險公司都開始覆蓋網上看診，網上開處方。病人不需要再去面見醫生開處方，並且網上看診價格低於自己去看醫生；4）同時在2020年有領取過失業金的朋友，失業金算為個人收入需要報稅，請聯繫國泰保險幫你規劃怎樣可以申請醫保，需要怎樣交保費。

醫療費減免

醫療費減免是對於收入低於貧困線250%的個人和家庭在購買銀計畫的時候，降低保險的自付額(Deductible)和自付比例(Co-Insurance)等看病的花費。在降低之後的銀計畫，看病自己付的錢比金計畫更少。

以35歲的男性，購買藍十字保險為例，看看能省多少錢：

優惠前，銀計畫自付額$4000，一年之內看病$4000以下全部自己付，$4000自付額以上保險賠償70%，自己還需承擔30%！

優惠後，自付額直接從$4000，降到$50。看醫生從全部自費，變成只需要付$5，甚至不用付，同時保險公司賠償比例從70%變成90%，銀計畫這麼好是不是大家都應該買銀計畫呢？

也不是，國泰保險為大家準備了不同家庭如何根據收入和醫療需求選擇合適的保險計畫。當然，如果情況複雜，還需要具體分析。如果您對於醫療保險 有任何疑問，請聯繫位於休士頓中國城百佳超市對面的國泰保險，有專業保險團隊為您服務。除了歐記健保之外，也為持有聯邦紅、藍卡的人士申請挑選每年的醫保計畫，會根據您的情況，幫您挑選最適合的健康保險計畫。

健康無價，沒有健康等於零，車子、房子能上險的都上了險，不給最可愛可親的自己和家人上險嗎？請不要錯過很快就要過去的截止日期，盡快電話聯繫多語言服務熱線(英語、國語、廣東話、福建話、越南語)：832-875-8084，微信號：yiyichen6809，郵箱：[email protected]。請大家轉發，讓更多的人永保健康，青春常駐，幸福長樂。

國泰保險的業務同時也包括公司或團體2-50人及以上的醫保、國際旅遊醫療保險。更特別為廣大華人開闢了全美50州的歐記健康保險申請服務，除德州外，佛羅里達、喬治亞、南卡、北卡、阿肯色、堪薩斯、奧克拉荷馬、密蘇里、紐約州，如有親朋好友在外州，還沒有給自己及家人上險的，請立即行動，提前去電預約。國泰保險祝大家永保健康！