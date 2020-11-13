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日本自然醣褐藻糖膠AHCC 聖誕優惠11/16開跑

休士頓訊
日本自然醣褐藻糖膠AHCC，溫馨聖誕送好禮優惠活動開跑。
日本自然醣褐藻糖膠AHCC，溫馨聖誕送好禮優惠活動開跑。

自然醣褐藻糖膠AHCC推出年終優惠「購買十瓶膠囊裝，即免費贈送三瓶，贈品價值$540」，以及「購買八盒濃縮液，即免費贈送一盒，贈品價值$800」兩大促銷組合。不管身在何處，只要到自然醣官方網站，就可以輕鬆安全購買自然醣褐藻糖膠產品。提供免運費到美加、中港台。立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品。也可以加入微信ID：naturemedic，或瀏覽網站：www.naturemdc.com，得到更多的優惠詳情。限時優惠活動自11月16至2021年1月3日截止。

1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠的驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。另外，褐藻糖膠能夠有效地抑制和消除幽門螺旋桿菌，並減少胃黏膜炎症產生，促進正常細胞生長，修復潰瘍患處，改善消化系統疾病。褐藻糖膠含豐富的水溶性膳食纖維，能刺激腸胃蠕動，軟化糞便，減少有害物質在腸道內停留。褐藻糖膠更能穩定血糖，清除血管壁上的壞膽固醇，減低心臟疾病風險。褐藻糖膠具有強大的抗氧化能力，有助於保護細胞，並預防因自由基產生的細胞變異。有研究指出，連續12個星期，每天服用１克的褐藻糖膠能減少52%的關節炎症狀。

由此可見，服用褐藻糖膠能改善慢性疾病，預防細胞出現病變。如果你想達到保健和預防的效益，建議每天攝取１克的褐藻糖膠。如果是重症或化放療的病人，每天需要至少攝取2克的褐藻糖膠，甚至達到4-8克，才能發揮最理想的效果。

日本製造的自然醣褐藻醣膠AHCC，客戶遍佈世界各地。客戶表示，化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。自然醣褐藻糖膠AHCC產品包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華、日本AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。提供膠囊裝和濃縮液兩種形態，皆是使用85%高純度褐藻糖膠精華。膠囊裝外殼是由100%植物纖維製成，體積特別細小，容易吞服。濃縮液則把所有有效成份濃縮成一小包，沒有加入大量多餘水份，讓人體更快吸收。

對於一般保健、術後保養、慢性病與初中期的病人，建議購買膠囊裝，每瓶膠囊裝含有160顆。而對於吞嚥困難、身體虛弱、化放療副作用嚴重，或是中晚期的病人，則推薦服用吸收較快、含量較高的濃縮液，每盒濃縮液含有50包。

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