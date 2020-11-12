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竊郵件及選票 休城男被捕

休士頓訊
休士頓頻生郵件被劫、被偷事件。（Unsplash）
休士頓頻生郵件被劫、被偷事件。（Unsplash）

一名休士頓男子日前因聯邦政府盜竊郵件被捕，這名男子是24歲的Daruin Rosario，在他的車裡發現了100多封偷來的郵件，包括通訊選票（Absentee Ballot）。

據檢察官Ryan K.Patrick稱， Rosario偷了100多封郵件，包括通訊選票。

Rosario日前於一處交通檢查點被攔下。警方說，他們在其車內發現大量未拆封郵件，以及一些收件人不是嫌犯卻被開封的郵件。

據官方指控內容，郵件清單顯示裡面有華盛頓州的信件、支票和未拆封的通訊選票。 執法部門已將選票轉發給華盛頓州的選務部門。

如果定罪，Rosario將面臨最高5年的聯邦監獄服刑和最高25萬元的罰款。Rosario於9日下午在地方法院出庭。

據哈里斯縣地方檢察官辦公室稱，正如KHOU 11在10月首次報導的那樣，休士頓地區郵件盜竊案件有所增加。幾名郵差甚至在送郵件途中被武裝人員搶劫。

搶匪們盯上了郵差的郵箱密鑰，特別是他們的通用密鑰（Arrow Key），它可打開多個社區的郵箱。

檢察官辦公室稱，上個月有兩名男子在另一起涉嫌郵件盜竊事件中被捕，當時他們都隨身攜帶了郵局的通用密鑰。

檢察官說，一名女郵差幾周前在休士頓東南部被劫持，她的社區郵箱通用密鑰被奪。當局還沒有逮捕其他最近發生的武裝搶劫郵差的嫌犯。

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