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斯坦福市明星學校 免費招生

休士頓訊
學區總監 Bostic（圖右）與斯坦福市議員譚秋晴歡迎學生加入「磁吸」學校。（譚秋晴提供）
學區總監 Bostic（圖右）與斯坦福市議員譚秋晴歡迎學生加入「磁吸」學校。（譚秋晴提供）

隸屬福遍縣(Fort Bend County)的斯坦福市學區（Stafford Municipal School District，簡稱SMSD）2021年新學期即將開抬招生，該市第一所的明星學校STEM Magnet「磁吸」學校即將秋季正式開課。

斯坦福市華裔市議員譚秋晴表示，這所明星學校耗資2600萬美元所打造，是該市第一個Magnet school，該校以培養優秀學生為重點，針對3到8年級的資優學生，以私立學校的教學方式，但以公立學校不收費的方式招生，學生必須通過測試錄取方可入學，不限學區可跨區就學，目前印度裔家長報考十分踴躍。譚秋晴希望將此機會傳遞給所有華裔家長，希望讓更多優秀孩子可以享受這難得的教育資源，順利完成學業，為社會培育更多傑出華裔人士。

SMSD總監Dr. Robert Bostic表示，他曾經在其它城市創造第一名，現在感謝斯坦福市的努力，特別是譚秋睛 ， 為學區爭取經費，做為本縣內第一個magnet school，未來該校將培養優秀學生為宗旨，且持續進行新建校舍及各種硬體設備，有尖端的科學實驗室、兩個體育館、大型餐廳和專為兒童使用的圖書館。同時加強於教學軟體，學生入學之後皆會配備個人平板電腦及以最新軟體教學。

而Magnet school與公校不同的是，他們是以公立學校的花費，享受私立學校的教學品質和設備。相對地，學校可以選擇學生，必須通過測驗才能錄取，並非申請就可入學，Bostic希望家長必須是和學校合作，一同為孩子教育和將來而努力。

Dr. Robert Bostic擁有超過25年教學經驗。2014年他帶領SMSD學區參與K到12年級的機器人學前教育計畫，因此獲得超過30萬元的捐款。Bostic為應對21世紀下的挑戰領先做好準備。

譚秋睛表示，許多華裔家長仍放不下對明星學校的響往，當年她為孩子就學問題而選擇搬家到好的學區，在乎孩子將來的確值得，她的兩個孩子目前都是醫師，對社會都有貢獻。SMSD的出現，讓現在家長不必考慮所居住區域，只要報名入學測驗，您的孩子就可以進人「明星學校」，節省龐大金錢支出。

招生名額有限，欲報考需把握機會，請查閱官網www.iseetest.org，或逕電Ms. Lakenya Perry-Wilson，281-208-6126，Email:[email protected]

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