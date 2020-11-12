38年間 愛女分三次下葬

17歲的Laura Miller是發生在80年代到90年代間一場殺戮案件的受害者。（click2houston視頻截圖）

年事已高的休士頓 居民提姆米勒(Tim Miller)位於Dickinson的天主教公墓，埋葬他女兒蘿拉(Laura Miller)的一小塊骸骨。自1984年來，當年只有17歲的蘿拉，屍骸先後被下葬三次。她是發生在80年代到90年代間，一場殺戮案件的受害者。

據休士頓click2houston電視台報導，德州 EquuSearch志願者、失踪者的家人和調查人員參加了10日為蘿拉舉辦的下葬儀式，蓋文斯頓縣(Galveston County)地方檢察官洛迪(Jack Roady)發表悼詞，並帶領與會者祈禱。 蘿拉的父親提姆米勒表示，通常都是兒女來埋葬父母，但是很不幸他們是白髮人送黑髮人，且由於無法控制的原因，不得不將女兒埋葬三次，這真是災難性的。他聽到了一個小聲音在說，「爸爸，對您經歷的所有痛苦，深感抱歉」。

由於蘿拉和其他受害者在Calder市Calder路附近被發現時，蓋文斯頓縣法醫辦公室出錯，導致不得不兩次埋葬女兒的遺體，他提告該縣並和解。然後在2019年底，提姆米勒被告知在一個盒子裡發現了更多女兒的遺體殘骸。他因此提起了另一項訴訟，但最後決定放棄。

他說，為什麼要讓那些人為某人幾年前犯下的錯誤付出代價，尤其是那個人已經死了？

女兒之死是提姆米勒創立德州EquuSearch的原因，該組織挽救了全球無數生命。提姆米勒說，是時候說再見了，他現在專注於在女兒的記憶上建立新的傳奇，而不是她去世的痛苦。

提姆米勒說，他沒有退出德州EquuSearch的計劃，只是他需要在自己的生活中結束這一章。他仍然樂觀，確信有人最終將因數十年的謀殺案而被捕。