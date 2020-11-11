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數萬噸競選看牌成廢物 環保人士頭疼

奧斯汀訊
德州數萬噸的競選告示牌成為廢物。(Austin Resource Recovery臉書)
德州數萬噸的競選告示牌成為廢物。(Austin Resource Recovery臉書)

選舉過後德州至少有數萬噸的競選告示牌成為廢物，環保人士呼籲民眾花一些心思處理，免得垃圾掩埋場又多了許多佔空間的東西。

這次選舉的競爭格外激烈，告示牌的數量創下紀錄，現在卻成為環保人士頭疼的問題。白登上任後會立即發布行政命令，把川普破壞環境的法規糾正，但維護環境需要小市民共同努力才能達成效果。「奧斯汀創新再用組織」(Austin Creative Reuse)的主席拉克雷爾(Carole Leclair)指出，有些看板其實深具歷史意義，譬如白登-賀錦麗的看板可以收藏起來，作為見證國家歷史的文物，不要當垃圾丟掉。

另外，如果把三塊看板用塑膠線(zip tie)串連起來，可以作為學校專案展示板(school project poster board) ，或者切割成適合的大小，然後組成儲物箱(storage box)。大多數的看板用塑膠、木材、紙板、金屬做成，這些都是可以重複使用或回收的資源，如果居民沒有實際改用這些東西的方式，至少應該把看板放在回收箱裏，而不要丟在垃圾箱中。

「奧斯汀資源回收」(Austin Resource Recovery)的主任斯奈普斯(Ken Snipes)指出，許多環保組織現在特地在大門外的路邊設立大回收箱，居民只要開到街邊，工作人員就可以幫忙卸貨，不會有接觸，沒有染疫的風險。奧斯汀是德州最重環保的城市，市政府訂定了2040年無廢物的目標，到時候90%的廢棄物會回收或重複使用，會腐敗的10%垃圾作為再生能源的燃料等。

今年因為疫情的關係，居民拋棄的垃圾多半不另行分類處理，以免病毒汙染物外洩，因此目前的回收百分比降到40%，現在市政府正努力回收競選告示牌，希望因為這一大批回收品而把回收率提高，讓今年的進展不至於離目標太遠。

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