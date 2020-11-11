州長態度含糊 避認白登勝選

德州州長艾伯特在對大選的評論中，避免承認白登的勝利。(艾伯特臉書)

自選舉之夜以來，德州 州長艾伯特(Greg Abbott) 在對總統大選的首次評論中，避免承認前副總統白登（Joe Biden）的勝利，並表示應該進行重新點票。

「民主取決於公平和公開的選舉。我們都同意，每次合法投票 都至關重要，而非法投票則否。每州都有適當的程序來確定任何投票是否合法，我們必須尊重這些程序，以確保選舉的完整性」。艾伯特9日在一份書面聲明中說。

據「德州論壇報」報導，有許多謠言和聲稱激起了人們懷疑有大量死者投票，而這些投票導致了選舉結果的轉變。不過謠言目前都未能被證實，也無任何證據表明普遍存在選票作弊行為。

艾伯特發表上述聲明在7日主要新聞媒體宣布白登當選總統數天后發布。

川普 聲稱選舉被盜，雖沒有根據，但仍指出有選票普遍作弊。現任總統競選團隊已提出法律挑戰，以爭奪搖擺州的選舉結果。其中密西根州和喬治亞州兩起案件的法官已駁回了訴訟，因其未能提供證據。不過川普的競選團隊仍表示，將要求密西根州和威斯康辛州重新計票，喬治亞州和賓州也應重新計票。不過專家表示，他獲勝的可能性幾乎是不可能。

前德州州長、前總統共和黨人布希已祝賀白登取得勝利，並稱選舉結果很「明確」。但也有許多共和黨人對結果提出異議或質疑，並應和了川普的主張。

但艾伯特避免提出同類主張，不過表示選舉獲勝者「由指定的政府機構認證，而不是由媒體機構認證」。

艾伯特說：「解決選票爭議不是未知領域。這種情況經常發生，包括在總統競選中，如高爾那次那樣。無論有黨派還是無黨派，所有美國人都須對我們選舉的準確性和透明度充滿信心。這是可以實現的，應迅速做到」。

與此同時，艾伯特很快祝賀了德州選舉中的獲勝者，儘管仍在計算選票。