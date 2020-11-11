我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑更嚴重

副州長懸賞選舉欺詐 最高百萬元

編譯組／綜合報導
德州副州長派屈克(左)自競選帳戶掏腰包，獎勵舉報選舉欺詐行為。(派屈克臉書)
德州副州長派屈克(左)自競選帳戶掏腰包，獎勵舉報選舉欺詐行為。(派屈克臉書)

德州副州長派屈克（Dan Patrick）10日宣布，他將從自己的競選帳戶中掏錢，獎勵舉報全國任何地方的選民欺詐行為，獎金最高100萬元。

派屈克在新聞稿中表示，舉報人應將其證據移交給地方執法部門，任何提供導致逮捕和最終定罪選民欺詐的信息的人，都可以獲得至少2.5萬元的報酬。「我支持川普總統為找出總統選舉中的選民欺詐所做的努力，以及他致力於確保計算每一次合法投票，和取消每張非法投票資格的承諾。川普總統對選民欺詐的追擊，不僅對確定這次選舉的結果至關重要，且對維持我們的民主並恢復對未來選舉的信心也至關重要」。

全國各地的法院已經提出了幾項投訴和宣誓書（affidavits），指控選舉不公平和可能的選民欺詐。不過到目前為止，還沒有法院確認指控或做出任何推翻選舉結果的決定。

對此，賓州副州長費特曼(John Fetterman) 在推特上回覆說：「嘿，派屈克州長，這邊是你在賓州的對應人。我想領取您舉報欺詐者的豐厚報酬。我在賓州的Forty Fort找到個老兄，他試圖讓已故母親投票支持川普。我想要我的Sheetz禮品卡」。

副州長派屈克在聲明中還表示：「缺乏透明度導致許多人認為，在確定獲勝者僅佔選票很小百分比的州，最終計數是不準確的」，他表示，「在德州，我們知道選民欺詐是真的。在過去的60天內，我們因選民欺詐而有三項重大逮捕，其中包括一名社工，該工人上周因涉嫌登記近70名發育障礙的成年人且未經他們簽名或同意而被捕」。

「就像2000年高爾（Al Gore）所做的那樣，川普總統絕對有權追究選民欺詐和違規行為的所有指控。每位公職候選人都擁有這項權利。我的目標是確保無論結果如何，每個美國人都對我們的選舉進程和民主充滿信心」。

編輯推薦

川普 投票 賓州

上一則

州長態度含糊 避認白登勝選

延伸閱讀

川普拒絕交接 白登有自信：不影響政權移交工作

川普拒絕交接 白登有自信：不影響政權移交工作

川普擬廢歐記健保 白轟：殘忍之舉 賀批：推翻人民意志

川普擬廢歐記健保 白轟：殘忍之舉 賀批：推翻人民意志
直播╱美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

直播╱美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？
伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路
川普敗選後首現身 將赴阿靈頓公墓紀念退伍軍人

川普敗選後首現身 將赴阿靈頓公墓紀念退伍軍人
川普至今拒絕承認失敗 白登：坦白講我覺得很尷尬

川普至今拒絕承認失敗 白登：坦白講我覺得很尷尬

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點