副州長懸賞選舉欺詐 最高百萬元

德州副州長派屈克(左)自競選帳戶掏腰包，獎勵舉報選舉欺詐行為。(派屈克臉書)

德州副州長派屈克（Dan Patrick）10日宣布，他將從自己的競選帳戶中掏錢，獎勵舉報全國任何地方的選民欺詐行為，獎金最高100萬元。

派屈克在新聞稿中表示，舉報人應將其證據移交給地方執法部門，任何提供導致逮捕和最終定罪選民欺詐的信息的人，都可以獲得至少2.5萬元的報酬。「我支持川普 總統為找出總統選舉中的選民欺詐所做的努力，以及他致力於確保計算每一次合法投票 ，和取消每張非法投票資格的承諾。川普總統對選民欺詐的追擊，不僅對確定這次選舉的結果至關重要，且對維持我們的民主並恢復對未來選舉的信心也至關重要」。

全國各地的法院已經提出了幾項投訴和宣誓書（affidavits），指控選舉不公平和可能的選民欺詐。不過到目前為止，還沒有法院確認指控或做出任何推翻選舉結果的決定。

對此，賓州 副州長費特曼(John Fetterman) 在推特上回覆說：「嘿，派屈克州長，這邊是你在賓州的對應人。我想領取您舉報欺詐者的豐厚報酬。我在賓州的Forty Fort找到個老兄，他試圖讓已故母親投票支持川普。我想要我的Sheetz禮品卡」。

副州長派屈克在聲明中還表示：「缺乏透明度導致許多人認為，在確定獲勝者僅佔選票很小百分比的州，最終計數是不準確的」，他表示，「在德州，我們知道選民欺詐是真的。在過去的60天內，我們因選民欺詐而有三項重大逮捕，其中包括一名社工，該工人上周因涉嫌登記近70名發育障礙的成年人且未經他們簽名或同意而被捕」。

「就像2000年高爾（Al Gore）所做的那樣，川普總統絕對有權追究選民欺詐和違規行為的所有指控。每位公職候選人都擁有這項權利。我的目標是確保無論結果如何，每個美國人都對我們的選舉進程和民主充滿信心」。