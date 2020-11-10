白登勝選 德州州民三極反應

總統大選後，德州州民出現三極化反應。(休士頓市府臉書)

白登 於上周六贏得總統大選後，德州 州民出現三極化反應，白登支持者興奮雀躍，川普 支持者中卻出現兩極化的不同反應，有些表示川普應該認輸，有些則呼籲川普絕對不可承認敗選。

基督聖體市(Corpus Christi)是個天主教的重鎮，許多教友因為教會呼籲支持川普而把票投給他，但阿方索賈西亞(Alfonso Garcia)不是其中的一人。賈西亞認為川普任內有許多政策是他贊同的，但是川普政府不誠實、不透明的作風令他深感疑懼，所以寧願把票投給白登。他承認周二晚上開票之初一片全紅，他以為川普必然當選，懷著憂懼的心情上床，一夜都沒睡穩。

孰料周三一早起來打開電視，白登居然後勢強勁，選舉人票數目已經大幅領先。等待數日之後白登終於在周六贏得選舉，他心上的大石頭落地，川普過去三年多「一日三驚」式的隨機發令施政很快就會終結了，大家可以鬆一口氣安穩過日子。賈西亞希望全民一致擁護新總統，團結合作應付國家當前面對的許多重大挑戰，包括疫情、經濟衰退、環境污染、氣候暖化等問題。

大衛弗朗克(David Frank)表示，他的子女支持白登，但他支持川普，不過他認為現在川普應該有認輸的氣度，以國家人民的利益為重。但也有很多德州人誓死反對白登，堅稱川普應該一路打官司打到聯邦最高法院去抗告。有報導指出，川普最後會無奈搬出白宮，但他會創立「川普電視頻道」(Trump TV) ，繼續在政壇上興風作浪，叫挺川人士處處跟新政府作對，讓各種施政難以順利進行，果真如此德州的前途就堪憂了，畢竟那些與聯邦政府通力合作的州會占盡優勢。