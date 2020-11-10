高中生發視頻 拿槍威脅白登

一名Crosby高中的學生發布了一則拿著槍威脅總統當選人白登的視頻。（視頻截圖）

大休士頓 地區Crosby高中的一名學生9日被要求待在家裡，因為他日前發布了一則拿著槍威脅前副總統白登 （Joe Biden）的視頻。

據休士頓ABC13電視台報導，該學生目前正在就讀高中，目前被留在家中。在30秒的視頻中，該學生問川普的其他支持者在哪裡，並說他們應該見面，「暗殺白登」。該學生在錄像中拿著兩把槍，然後說，「白登，你在哪裡？我來找你」。

當地學區 官員表示，已在周日收到該視頻，該視頻不是在校內錄製，且也未提及威脅學生和教職工。該視頻威脅已由聯邦調查局調查並清除。

聯邦調查局發言人告訴ABC13，已獲悉該視頻，但不會確認或否認正在進行調查。聯邦調查局還向ABC13發送了以下聲明：「我們提醒公眾，聯邦調查局和我們所有的執法合作夥伴都認真對待所有威脅。對每種威脅都進行了徹底調查。在網絡上發布威脅是犯罪行為，並且會帶來後果，無論該人員是否打算進行威脅。如果在網上看到威脅，請不要分享，並請立即向執法部門報告。」

哈里斯縣(Harris County)地方檢察官辦公室說，該學生確定沒有犯罪，學生父母自願交出了武器。

ABC13法律專家Steve Shellist說，他很震驚沒有對學生提出任何指控的決定。即使他是未成年人，這個男孩也可能面臨恐怖威脅的指控。

Crosby高中發送給ABC13的聲明表示：在Crosby獨立學區，學生和教職工的安全和健康是重中之重。11月8日星期日，學區收到的信息表明，一名學生在Crosby高中就讀的學生，週末在社交媒體上對當選總統白登發出威脅，這種威脅並未發生在學校內部或上學期間，也沒有涉及學區資源。儘管該學生並未威脅任學區的學生或教職員工，但這名學生9日被要求留在家中，以此作為一項附加的安全預防措施。