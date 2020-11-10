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休士頓警局巡佐 槍戰中殉職

編譯組／綜合報導
休士頓警局巡佐里奧斯在9日槍戰中不幸喪生。(休士頓警局推特)
休士頓警局巡佐里奧斯在9日槍戰中不幸喪生。(休士頓警局推特)

FOX26台報導，任職25年的休士頓警局資深巡佐里奧斯（Sean Rios）於9日下午，在45號州際公路北邊與嫌犯發生槍戰，不幸遭槍殺致死。

警局局長阿塞維多（Art Acevedo）表示，里奧斯歷經一場「槍戰」，在當天下午1時30分左右發生。

目擊者致電休士頓公路巡警局，警局於五分鐘內抵達Taj 酒店（Taj Inn Suites），發現47歲巡佐里奧斯尋求幫助。休士頓消防局宣布他當場死亡。

阿塞維多說，他們已對可能的嫌犯進行調查，包括一輛黑色的皮卡車，和一輛藍色賓士車。他並補充，休士頓巡警局正找尋一名30多歲，身上有幾處紋身的西裔男子。

里奧斯留下四名分別為17、14、12歲與九歲的孩子，以及父母親，一名兄弟與兩名堂兄弟，堂兄弟均任職休士頓市警局。

過去兩年內，他是休士頓市警局第四位，在執行任務中去世的成員，過去三周的第二位。

上個月，原訂今年退休，在休士頓市警局工作41年的巡佐Harold Preston，在回應一場糾紛時去世。

警官Jason Knox於2020年5月，搭乘休士頓市警局直升機時墜毀身亡。

而在2019年12月，巡佐Christopher Brewster在休士頓東區回應一名家暴嫌犯時，遭槍殺身亡。

此外，休士頓消防局縱火調查員Lemuel Bruce在追捕嫌犯時去世。

任職25年的休士頓警局資深巡佐里奧斯9日下午與嫌犯發生槍戰，不幸遭槍殺致死。(f...
任職25年的休士頓警局資深巡佐里奧斯9日下午與嫌犯發生槍戰，不幸遭槍殺致死。(fox26）

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