休士頓24小時內 爆六起兇案

休士頓9日連續發生暴力事件，警長阿塞維多(右)向市長透納(中)說明案情。(休士頓警局推特)

休士頓 ABC13電視台9日報導，休士頓地區在24小時內，發生六起暴力襲擊，包括幾起槍擊 事件，造成六人死亡。

8日深夜，休士頓西南部一倉庫老闆，試圖向搶劫他的人開槍。當晚11時45分左右，一名持槍嫌犯，在南郵政橡樹大道（South Post Oak Blvd.）14000號街區，持槍襲擊倉庫業者，遭29歲的業主開槍殺死。

休士頓警局調查另一起致命槍擊案，發生於8日上午約6時40分，一名男子被發現死於Montrose大道4200街區人行道上。

而9日上午，在West Sam Houston Parkway附近一所小學停車場內，一名男子被發現遭槍殺致死。調查人員認為死亡與校園無關。

調查人員指出，受害者是20多歲的西裔男子。據稱一名路人在警方抵達現場前，聽到該地區出現槍聲。

另一起案件，是9日上午8時左右，休士頓市警局在MLK大道附近，Yellowstone大道5100號街區，發現兩人被刺，警方拘捕一名嫌犯，另一人死亡。

而在阿拉巴馬大街附近，一名男子於9日下午，在該地區一家食品店前遭槍殺。休士頓市警局南中央巡邏司令官Caroleta Johnson指出，槍擊事件發生時，該男子與一群人在一起。

她說，受害者身中數槍，嫌犯被描述為40多歲男子，也在該區閒晃。

另外，休士頓警局巡佐里奧斯（Sean Rios）在9日下午被槍殺。現場一名目擊者聽到槍聲告訴ABC13台，指出他看見槍擊案發生後，該警員朝旅館 跑去。