我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

休士頓24小時內 爆六起兇案

編譯組／綜合報導
休士頓9日連續發生暴力事件，警長阿塞維多(右)向市長透納(中)說明案情。(休士頓警局推特)
休士頓9日連續發生暴力事件，警長阿塞維多(右)向市長透納(中)說明案情。(休士頓警局推特)

休士頓ABC13電視台9日報導，休士頓地區在24小時內，發生六起暴力襲擊，包括幾起槍擊事件，造成六人死亡。

8日深夜，休士頓西南部一倉庫老闆，試圖向搶劫他的人開槍。當晚11時45分左右，一名持槍嫌犯，在南郵政橡樹大道（South Post Oak Blvd.）14000號街區，持槍襲擊倉庫業者，遭29歲的業主開槍殺死。

休士頓警局調查另一起致命槍擊案，發生於8日上午約6時40分，一名男子被發現死於Montrose大道4200街區人行道上。

而9日上午，在West Sam Houston Parkway附近一所小學停車場內，一名男子被發現遭槍殺致死。調查人員認為死亡與校園無關。

調查人員指出，受害者是20多歲的西裔男子。據稱一名路人在警方抵達現場前，聽到該地區出現槍聲。

另一起案件，是9日上午8時左右，休士頓市警局在MLK大道附近，Yellowstone大道5100號街區，發現兩人被刺，警方拘捕一名嫌犯，另一人死亡。

而在阿拉巴馬大街附近，一名男子於9日下午，在該地區一家食品店前遭槍殺。休士頓市警局南中央巡邏司令官Caroleta Johnson指出，槍擊事件發生時，該男子與一群人在一起。

她說，受害者身中數槍，嫌犯被描述為40多歲男子，也在該區閒晃。

另外，休士頓警局巡佐里奧斯（Sean Rios）在9日下午被槍殺。現場一名目擊者聽到槍聲告訴ABC13台，指出他看見槍擊案發生後，該警員朝旅館跑去。

編輯推薦

休士頓 槍擊 旅館

上一則

休士頓警局巡佐 槍戰中殉職

下一則

大華府疫情反彈 馬州考慮收緊限制

延伸閱讀

第二名嫌犯在逃可能持槍 安那罕警正搜尋

第二名嫌犯在逃可能持槍 安那罕警正搜尋
布碌崙4大道新單車道落成 總長1.6哩

布碌崙4大道新單車道落成 總長1.6哩
阿市山谷大道倉庫大火 一片狼藉

阿市山谷大道倉庫大火 一片狼藉
FBI：自休士頓中領館獲大量訊息

FBI：自休士頓中領館獲大量訊息
文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息
東洛杉磯槍擊案一男一女被槍殺

東洛杉磯槍擊案一男一女被槍殺

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派