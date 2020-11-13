我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

【歐文市專題】 歐文市Irving 與大文豪同名為榮

編譯組
歐文市以美國大文豪命名。(歐文市府網頁)
歐文市以美國大文豪命名。(歐文市府網頁)

正好位居達拉斯與福和市中間點的歐文市(Irving，又譯為爾文市) ，是全美國族裔最繁複的城市之一。歐文市是奧托舒爾茲(J.O. "Otto" Schulze)和歐蒂斯布朗(Otis Brown)兩人於1903年建立，那一年歐蒂斯布朗與情人內塔巴克斯(Netta Barcus，1880-1958)成婚，年輕美麗的內塔巴克斯一向喜歡文藝，她最鍾愛的作家是華盛頓歐文(Washington Irving) ，於是舒爾茲與布朗把當地稱為「歐文」，1914年正式成立為市時，歐蒂斯布朗成為第一任市長。

華盛頓歐文(1783-1859)被譽為美國文學之父，最膾炙人口的小說包括「李伯大夢」(Rip Van Winkle)和「沉睡谷傳奇」(the Legend of Sleepy Hollow) ，他也是一名律師和著作等身的歷史學家，並且在1840年代擔任過美國駐西班牙大使，這樣一名才華橫溢的男子，難怪會讓內塔巴克斯如此仰慕，也讓歐文市因她而得到一個響亮的名稱。

歐文鎮在19世紀末期時已有數間教堂、兩家軋棉花廠(cotton gins) 、一家鐵匠鋪(blacksmith)和一間雜貨店，1909年公立學校成立，不過人口成長相當緩慢，到1925年時也只有357人。1930年代人口開始迅速增加，到1960年代已有4萬5000人，成為北德州製造業、金融業、運輸業和零售業的重鎮。今日財星500大企業(Fortune 500)中有許多家以歐文市為總部，包括艾克桑美孚石油公司(ExxonMobil) 、個人日用品大廠金柏莉克拉克(Kimberley-Clark) 、工程與建築公司福祿歐(Fluor Corporation)。

歐文市有一個面積1萬2000英畝的「拉斯科林納斯社區」(Las Colinas Community) ，這是美國最早的混和使用式規劃社區之一，上述的企業總部都在這一區。也列名於財星500大的Vistra能源公司(Vistra Energy)日前宣布，將把公司總部從歐文市的另一個地點搬遷到拉斯科林納斯區，這家電力與天然氣公司把開發綠色能源作為長遠的目標，即將在德州設立六個太陽能發電場，並逐步淘汰火力發電廠。本區還有一組銅塑的「拉斯科林納斯之野馬」(Mustangs of Las Colinas) ，這是全世界規模最大的馬匹塑像，一群駿馬在淺水中放蹄奔騰的景象十分壯觀，是本市居民與外來人士必訪的景點。

歐文市位於達拉斯縣境內，面積有68平方哩，是德州第13大城，根據上一次聯邦人口普查(2010年)的數據，歐文市的人口有21萬6290人，其中31%為白人，22%為淺膚色西語裔，12%為非洲裔，14%為亞裔，至少有三成的居民是在外國出生的。從1971年到2008年，國家美式足球聯盟NFL的達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)是以歐文市的德克薩斯體育場(Texas Stadium)作為地主球場，但現在牛仔隊已經遷到鄰近的阿靈頓市比賽。另外，達福國際機場(Dallas-Fort Worth International Airport)有一部分是在歐文市境內。

2019年4月，歐文市政府在拉斯科林納斯區開發的休閒娛樂特區(special entertainment district)完工啟用，包括歐文市會議中心、威斯汀歐文會議中心酒店(Westin Irving Convention Center Hotel)和豐田音樂工廠(Toyota Music Factory) ，使歐文市成為達福地區居民周末聚集休閒的重心。豐田音樂工廠是耗資1億7500萬元興建的現場音樂表演場地，除了有8000個座位的音樂廳以外，還有30萬平方呎的零售店面、餐廳和酒吧，另外還有10萬平方呎的辦公室空間以及一個戶外活動使用的廣場。　

拉斯科林納斯之野馬(Mustangs of Las Colinas，位於N O'connor Road的威廉斯廣場(Williams Square)是野生動物雕塑大師勞勃格連(Robert Glen)的創作，他前後花了七年的時間才把這九匹駿馬的銅質塑像完成，從1984年揭幕以來，已經成為北德州最受遊客歡迎的拍照景點。這裡是每周七天從上午11時開放到下午5時，而且不收門票，極適合全家同遊。

另一個也在本區的觀光勝景是「拉斯科林納斯花鐘」(Las Colinas Flower Clock，位於卡本特高速公路與歐康諾大道(O'Connor Blvd)交口) ，它位於拉斯科林納斯區的入口，號稱是全世界最大的活鐘(living clock)。當年規劃拉斯科林納斯區的班卡本特(Ben Carpenter) ，對歐洲地區常見的花鐘印象深刻，於是他提議在此處建造一座規模特大、園景超美的花鐘，野馬塑像也是他提出的構想。這座花鐘直徑37呎，分針的長度有12呎，周圍的園藝設計也別出心裁，難怪遊客必定拿出相機攝影留念，即使在晚上參觀，燈光也讓照片艷麗脫俗。

豐田音樂工廠(Toyota Music Factory，地址：300 W Las Colinas Blvd)現在是北德州現場音樂、餐飲與品酒的休閒中心，在許多店面中間有一個「德州樂透廣場」(Texas Lottery Plaza) ，露天的舞台上每周末都有樂團現場演出，許多在樂壇初露頭角的新藝人把在此演唱當成躍入演藝圈的好機會。

熱衷美國近代史的人一定要參觀「露斯潘住宅博物館」(Ruth Paine House Museum，地址：801 W Irving Blvd) ，1963年11月22日，約翰甘迺迪總統(President John F. Kennedy)在達拉斯市中心被狙擊手槍殺身亡，執法單位很快就找到兇手李哈維奧斯華(Lee Harvey Oswald) ，由於奧斯華行刺前一晚是住在露斯潘(Ruth Paine)家中，聯邦調查局FBI和當地警政人員群集到歐文市的這個地點進行調查。

為了保留這個深具歷史意義的住宅，歐文市政府在2009年將它買下，並且施工將它恢復到1963年時的狀態，並在2013年以博物館形式開放給公眾參觀，那一年是甘迺迪總統遇刺50周年。屋中的家具、家電產品及一切陳設都是1960年代早期的產品，那架老舊電視機就是刺殺事件發生後露斯潘看新聞報導的那一台。新冠疫情發生前，這裡還有演員扮演事件中的許多角色，讓遊客更深刻的體會到那樁歷史大事，目前真人演出的節目可能暫停。

「西多會修道院」(Cistercian Abbey，地址：3550 Cistercian Road)又稱「達拉斯之后修道院」(Abbey of Our Lady of Dallas) ，它是一間天主教的修院，這一派的西多會規矩比較寬鬆，修士神父的神情舉止沒有那麼嚴肅，美輪美奐的教堂、綠草如茵的園地，讓訪客在都市的喧囂中找到一分寧靜，每個星期有許多台彌撒是准許民眾參加的。

如果是想給小孩子找戶外玩樂的地點，歐文市公園與休閒處(Parks and Recreation)管理許多個市立公園，其中特別值得一提的是弗里茲公園(Fritz Park，地址：312 E Vilbig Street) ，這裡有棒球場、壘球場、籃球場、飛盤高爾夫球場、烤肉爐、幾十張野餐桌，也有小溪和池塘，除了可以運動也是野餐與烤肉的好地方。這裡有一座「動物撫摸農場」(petting farm) ，每年從6月1日到7月31日小朋友們可以在農場中撫摸兔子、山羊、迷你馬等動物，是都市居民喜歡帶孩子前來接近動物的地方。　

1960年代後，歐文市人口快速增長，市區建設完善。(歐文市府網頁)
1960年代後，歐文市人口快速增長，市區建設完善。(歐文市府網頁)
「露斯潘住宅博物館」 仍放置舊家電。（Ruth Paine House Muse...
「露斯潘住宅博物館」 仍放置舊家電。（Ruth Paine House Museum網頁）
「達拉斯之后修道院」讓訪客在都市的喧囂中找到一分寧靜。（歐文市府網頁）
「達拉斯之后修道院」讓訪客在都市的喧囂中找到一分寧靜。（歐文市府網頁）
歐文市拉斯科林納斯區的威斯汀歐文會議中心酒店。(歐文市府網頁) 　
歐文市拉斯科林納斯區的威斯汀歐文會議中心酒店。(歐文市府網頁) 　
「露斯潘住宅博物館」內部陳設維持不變。(Ruth Paine House Mus...
「露斯潘住宅博物館」內部陳設維持不變。(Ruth Paine House Museum網頁)
「拉斯科林納斯花鐘」是歐文市另一個觀光勝景。（歐文市府網頁）
「拉斯科林納斯花鐘」是歐文市另一個觀光勝景。（歐文市府網頁）
豐田音樂工廠(Toyota Music Factory) ，使歐文市成為達福地區...
豐田音樂工廠(Toyota Music Factory) ，使歐文市成為達福地區居民周末聚集休閒的中心。(歐文市府網頁)
歐文市於1914年成立為市。(歐文市府網頁)
歐文市於1914年成立為市。(歐文市府網頁)
天主教的修院「達拉斯之后修道院」是一間美輪美奐的教堂、綠草如茵的園地。（歐文市府...
天主教的修院「達拉斯之后修道院」是一間美輪美奐的教堂、綠草如茵的園地。（歐文市府網頁）
拉斯科林納斯社區開發的休閒娛樂特區有豐田音樂工廠。(歐文市府網頁) 　
拉斯科林納斯社區開發的休閒娛樂特區有豐田音樂工廠。(歐文市府網頁) 　
歐文市公園與休閒處管理許多個市立公園。（歐文市府網頁）
歐文市公園與休閒處管理許多個市立公園。（歐文市府網頁）
許多在樂壇初露頭角的新藝人把在豐田音樂工廠演唱，當成躍入演藝圈的好機會。
許多在樂壇初露頭角的新藝人把在豐田音樂工廠演唱，當成躍入演藝圈的好機會。
歐文市公園提供小孩子戶外玩樂的地點。（歐文市府網頁）
歐文市公園提供小孩子戶外玩樂的地點。（歐文市府網頁）
威廉斯廣場是野生動物雕塑大師勞勃格連(圖)的創作，他前後花了七年的時間才把這九匹...
威廉斯廣場是野生動物雕塑大師勞勃格連(圖)的創作，他前後花了七年的時間才把這九匹駿馬的銅質塑像完成。（歐文市府網頁）
殺害甘迺迪總統兇手行凶前住在「露斯潘住宅」。（Ruth Paine House ...
殺害甘迺迪總統兇手行凶前住在「露斯潘住宅」。（Ruth Paine House Museum網頁）
豐田音樂工廠在許多店面中間有一個「德州樂透廣場」。（歐文市府網頁）
豐田音樂工廠在許多店面中間有一個「德州樂透廣場」。（歐文市府網頁）
歐文市族裔複雜、文化多元。(歐文市府網頁)
歐文市族裔複雜、文化多元。(歐文市府網頁)
當年殺害甘迺迪總統兇手行凶前住過的「露斯潘住宅」成為博物館。（Ruth Pain...
當年殺害甘迺迪總統兇手行凶前住過的「露斯潘住宅」成為博物館。（Ruth Paine House Museum網頁）
許多大公司進駐「拉斯科林納斯社區」。(歐文市府網頁)
許多大公司進駐「拉斯科林納斯社區」。(歐文市府網頁)
「拉斯科林納斯社區」是歐文市市居民與外來人士必訪的景點。(歐文市府網頁)
「拉斯科林納斯社區」是歐文市市居民與外來人士必訪的景點。(歐文市府網頁)
歐文市「拉斯科林納斯社區」占地1萬2000英畝。(歐文市府網頁)
歐文市「拉斯科林納斯社區」占地1萬2000英畝。(歐文市府網頁)
威廉斯廣場的駿馬群已經成為受遊客歡迎的拍照景點。（歐文市府網頁）
威廉斯廣場的駿馬群已經成為受遊客歡迎的拍照景點。（歐文市府網頁）
拉斯科林納斯區開發的休閒娛樂特區有一戶外活動使用的廣場。(歐文市府網頁) ...
拉斯科林納斯區開發的休閒娛樂特區有一戶外活動使用的廣場。(歐文市府網頁) 　

編輯推薦

德州 美國 豐田

上一則

【藝林外史】飛象過河

下一則

僑青分享逐夢 盼協拓台美關係

延伸閱讀

德州人今年買槍 破1998年來紀錄

德州人今年買槍 破1998年來紀錄
打擊街頭賽車 達拉斯成效不彰

打擊街頭賽車 達拉斯成效不彰
特斯拉德州超級工廠 可望創造1.5萬個工作

特斯拉德州超級工廠 可望創造1.5萬個工作
白登勝選 達拉斯共和黨表支持

白登勝選 達拉斯共和黨表支持
達城房價狂飆 今年銷售創紀錄

達城房價狂飆 今年銷售創紀錄
全美第1州！ 德州新冠確診破100萬例 全美最多

全美第1州！ 德州新冠確診破100萬例 全美最多

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59

費城計票曾暫停 川白支持者對峙

2020-11-05 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」