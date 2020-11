【歐文市專題】 歐文市Irving 與大文豪同名為榮

歐文市以美國大文豪命名。(歐文市府網頁)

正好位居達拉斯與福和市中間點的歐文市(Irving,又譯為爾文市) ,是全美國 族裔最繁複的城市之一。歐文市是奧托舒爾茲(J.O. "Otto" Schulze)和歐蒂斯布朗(Otis Brown)兩人於1903年建立,那一年歐蒂斯布朗與情人內塔巴克斯(Netta Barcus,1880-1958)成婚,年輕美麗的內塔巴克斯一向喜歡文藝,她最鍾愛的作家是華盛頓歐文(Washington Irving) ,於是舒爾茲與布朗把當地稱為「歐文」,1914年正式成立為市時,歐蒂斯布朗成為第一任市長。

華盛頓歐文(1783-1859)被譽為美國文學之父,最膾炙人口的小說包括「李伯大夢」(Rip Van Winkle)和「沉睡谷傳奇」(the Legend of Sleepy Hollow) ,他也是一名律師和著作等身的歷史學家,並且在1840年代擔任過美國駐西班牙大使,這樣一名才華橫溢的男子,難怪會讓內塔巴克斯如此仰慕,也讓歐文市因她而得到一個響亮的名稱。

歐文鎮在19世紀末期時已有數間教堂、兩家軋棉花廠(cotton gins) 、一家鐵匠鋪(blacksmith)和一間雜貨店,1909年公立學校成立,不過人口成長相當緩慢,到1925年時也只有357人。1930年代人口開始迅速增加,到1960年代已有4萬5000人,成為北德州 製造業、金融業、運輸業和零售業的重鎮。今日財星500大企業(Fortune 500)中有許多家以歐文市為總部,包括艾克桑美孚石油公司(ExxonMobil) 、個人日用品大廠金柏莉克拉克(Kimberley-Clark) 、工程與建築公司福祿歐(Fluor Corporation)。

歐文市有一個面積1萬2000英畝的「拉斯科林納斯社區」(Las Colinas Community) ,這是美國最早的混和使用式規劃社區之一,上述的企業總部都在這一區。也列名於財星500大的Vistra能源公司(Vistra Energy)日前宣布,將把公司總部從歐文市的另一個地點搬遷到拉斯科林納斯區,這家電力與天然氣公司把開發綠色能源作為長遠的目標,即將在德州設立六個太陽能發電場,並逐步淘汰火力發電廠。本區還有一組銅塑的「拉斯科林納斯之野馬」(Mustangs of Las Colinas) ,這是全世界規模最大的馬匹塑像,一群駿馬在淺水中放蹄奔騰的景象十分壯觀,是本市居民與外來人士必訪的景點。

歐文市位於達拉斯縣境內,面積有68平方哩,是德州第13大城,根據上一次聯邦人口普查(2010年)的數據,歐文市的人口有21萬6290人,其中31%為白人,22%為淺膚色西語裔,12%為非洲裔,14%為亞裔,至少有三成的居民是在外國出生的。從1971年到2008年,國家美式足球聯盟NFL的達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)是以歐文市的德克薩斯體育場(Texas Stadium)作為地主球場,但現在牛仔隊已經遷到鄰近的阿靈頓市比賽。另外,達福國際機場(Dallas-Fort Worth International Airport)有一部分是在歐文市境內。

2019年4月,歐文市政府在拉斯科林納斯區開發的休閒娛樂特區(special entertainment district)完工啟用,包括歐文市會議中心、威斯汀歐文會議中心酒店(Westin Irving Convention Center Hotel)和豐田 音樂工廠(Toyota Music Factory) ,使歐文市成為達福地區居民周末聚集休閒的重心。豐田音樂工廠是耗資1億7500萬元興建的現場音樂表演場地,除了有8000個座位的音樂廳以外,還有30萬平方呎的零售店面、餐廳和酒吧,另外還有10萬平方呎的辦公室空間以及一個戶外活動使用的廣場。

拉斯科林納斯之野馬(Mustangs of Las Colinas,位於N O'connor Road的威廉斯廣場(Williams Square)是野生動物雕塑大師勞勃格連(Robert Glen)的創作,他前後花了七年的時間才把這九匹駿馬的銅質塑像完成,從1984年揭幕以來,已經成為北德州最受遊客歡迎的拍照景點。這裡是每周七天從上午11時開放到下午5時,而且不收門票,極適合全家同遊。

另一個也在本區的觀光勝景是「拉斯科林納斯花鐘」(Las Colinas Flower Clock,位於卡本特高速公路與歐康諾大道(O'Connor Blvd)交口) ,它位於拉斯科林納斯區的入口,號稱是全世界最大的活鐘(living clock)。當年規劃拉斯科林納斯區的班卡本特(Ben Carpenter) ,對歐洲地區常見的花鐘印象深刻,於是他提議在此處建造一座規模特大、園景超美的花鐘,野馬塑像也是他提出的構想。這座花鐘直徑37呎,分針的長度有12呎,周圍的園藝設計也別出心裁,難怪遊客必定拿出相機攝影留念,即使在晚上參觀,燈光也讓照片艷麗脫俗。

豐田音樂工廠(Toyota Music Factory,地址:300 W Las Colinas Blvd)現在是北德州現場音樂、餐飲與品酒的休閒中心,在許多店面中間有一個「德州樂透廣場」(Texas Lottery Plaza) ,露天的舞台上每周末都有樂團現場演出,許多在樂壇初露頭角的新藝人把在此演唱當成躍入演藝圈的好機會。

熱衷美國近代史的人一定要參觀「露斯潘住宅博物館」(Ruth Paine House Museum,地址:801 W Irving Blvd) ,1963年11月22日,約翰甘迺迪總統(President John F. Kennedy)在達拉斯市中心被狙擊手槍殺身亡,執法單位很快就找到兇手李哈維奧斯華(Lee Harvey Oswald) ,由於奧斯華行刺前一晚是住在露斯潘(Ruth Paine)家中,聯邦調查局FBI和當地警政人員群集到歐文市的這個地點進行調查。

為了保留這個深具歷史意義的住宅,歐文市政府在2009年將它買下,並且施工將它恢復到1963年時的狀態,並在2013年以博物館形式開放給公眾參觀,那一年是甘迺迪總統遇刺50周年。屋中的家具、家電產品及一切陳設都是1960年代早期的產品,那架老舊電視機就是刺殺事件發生後露斯潘看新聞報導的那一台。新冠疫情發生前,這裡還有演員扮演事件中的許多角色,讓遊客更深刻的體會到那樁歷史大事,目前真人演出的節目可能暫停。

「西多會修道院」(Cistercian Abbey,地址:3550 Cistercian Road)又稱「達拉斯之后修道院」(Abbey of Our Lady of Dallas) ,它是一間天主教的修院,這一派的西多會規矩比較寬鬆,修士神父的神情舉止沒有那麼嚴肅,美輪美奐的教堂、綠草如茵的園地,讓訪客在都市的喧囂中找到一分寧靜,每個星期有許多台彌撒是准許民眾參加的。

如果是想給小孩子找戶外玩樂的地點,歐文市公園與休閒處(Parks and Recreation)管理許多個市立公園,其中特別值得一提的是弗里茲公園(Fritz Park,地址:312 E Vilbig Street) ,這裡有棒球場、壘球場、籃球場、飛盤高爾夫球場、烤肉爐、幾十張野餐桌,也有小溪和池塘,除了可以運動也是野餐與烤肉的好地方。這裡有一座「動物撫摸農場」(petting farm) ,每年從6月1日到7月31日小朋友們可以在農場中撫摸兔子、山羊、迷你馬等動物,是都市居民喜歡帶孩子前來接近動物的地方。