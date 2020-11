【藝林外史】飛象過河

No. 2 中國殷商的青銅酒器「象尊」留有當時藝術家對象的造像。

象為草食性群居生物,外型耳大鼻長,皮厚毛少,是目前世界陸地最大的哺乳動物,生物分類學上屬於脊索動物門,哺乳綱,長鼻目,象科。始祖古象和猛獁的化石幾乎遍佈世界,考古學家從歐洲庇里牛斯山脈到俄國高加索山脈陸續發掘出許多冰河時期的洞窟壁畫和雕刻,其中有冰原巨獸古象的圖繪(圖一),可見長毛象生活當時,人類祖先已經在那兒與牠們「同居」了。但是今日象僅生存於南亞和非洲熱帶叢林及草原,雖然體大力巨,卻是個性憨厚,除了非洲象具有野性,容易被激怒發飆外,多數的象性情平和。成年象的體重在4到7噸半之間,舉足輕重,非常有「份量」。牠在亞洲國家久被馴養役使,古時也用於作戰,可以和後世的坦克比美,威力所向披靡。

象在古代中國 原先分佈頗廣,殷商的青銅酒器「象尊」(圖二)留有當時藝術家對牠的造像。後來象在中原逐漸消失,成為南方番邦進貢的禮品,皇家馴養在典禮時顯示威儀,至今僅在雲南還有野象生存,屬於被保護動物之列。象是泰國和非洲科特迪瓦共和國(原象牙海岸)的國徽,也是印度 的象徵。人類與象相關的典故很多,印度和尼泊爾有位象首人身的神祇格涅沙(Ganesha)(圖三),是主神濕婆和雪山神女之子,看來大神的基因似乎出了啥子問題才生下如此怪胎。佛教傳說釋迦牟尼出生時母親夢見菩薩騎乘白象投胎,敦煌莫高窟壁畫卻把白象畫成為黑象(圖四),該打屁股。中國流傳曹沖秤象故事,還有獅象搏兔、拽象拖犀、象耕鳥耘、象箸玉杯、瞎子摸象、人心不足蛇吞象、狗嘴吐不出象牙等等成語和俚語。「大象怕老鼠」是個以訛傳訛的說法,科學家做過實驗,象對於腳底亂竄的鼠兒根本毫不在乎,倒是對蜜蜂有些畏懼。象牙可以製藥,又由於色澤光潔如玉,能被加工製成藝術品和鋼琴琴鍵,因為價高,又有白黃金之稱,導致象群慘遭殺戮,一度面臨了滅絕危機。

驢、象是美國民主、共和兩黨的圖騰,共和黨人認為大象憨厚、穩重、腳踏實地,比毛毛躁躁的笨驢可愛多了,用大象代表該黨再合適不過,不過看看川普模樣卻很難苟同。其實兩黨的動物象徵起源於19世紀70年代畫家湯瑪斯.納斯特(Thomas Nast)在美國《哈潑斯週刊》發表的政治漫畫(圖五),當時他以長耳朵的驢和長鼻子的象比擬民主、共和兩黨意思並不正面,不過兩黨頗具雅量,不但甘之如飴,自那以後還把驢、象用為黨的代表和黨徽了。

說起來象的長相十分怪異,世上沒有其他動物有象那般長而突出,兼又多功能的鼻子。劉吉訶德以前看過一則不雅笑話,對象鼻子嘲弄得無以復加。話說大象遇到一隻雙峰駱駝,詫異的問:「怎麼妳的咪咪長在背上?」駱駝害羞的回答:「不來了嘛,我不跟雞雞長在臉上的傢伙講話。」

不雅的說完,回頭還是看看象的雅事兒。象與藝術的關係時間悠久,文學上20世紀英國 作家喬治.歐威爾(George Orwell)寫有一個短篇小說《射象》,敘述自己在緬甸因受群眾鼓譟,不想被視作傻瓜,身不由己射殺一頭象的經歷,故事可以作為社會心理學的參考教材。在視覺藝術方面,象曾被廣泛表現於印度的神廟裝飾,像孟加拉灣附近的科納克(Konark)太陽神廟建築於13世紀,內中即有千餘隻象的石雕(圖六)。非洲原始民族喜歡製作象的假面(圖七)與木雕,供舞蹈、醫療、巫術、祈禱和喪慶等儀式使用。中國用象牙做的工藝雕鏤(圖八)精美細緻,久為博物館和私人藏家的收藏珍品。當代藝術家借象發揮,成績也頗可觀,下面劉某人帶讀者們一同欣賞其中的部份作品:

超現實主義畫壇怪胎達利(Dali)所畫〈勝利之象〉(圖九)生了四條畸形的蚊子細腿,象背的人正在吹奏著凱旋之歌,不知道如此細腿怎能把龐重的象身加人支撐起來?他的神經病怪象非僅出現在單一畫作裡,還製為雕塑和公共藝術廣作流傳,成為畫家的註冊商標。

當代義大利藝術家卡提蘭(Cattelan)借創作惡搞不是新聞,不惡搞才是新聞。此君的信念是「畢竟在藝術中,一些人只是想要驚奇」,因此語驚四座乃是他的不二法門,成為藝術界炙手可熱的明星。2000年他製作了〈不懼怕愛〉(圖十)作品,是頭披上了罩衫的象,像似萬聖節化妝扮鬼,逗趣的成份更超越了嚇人成份。

英國塗鴉藝術家班克斯(Banksy)從體制外崛起,遊走法律邊緣,從不以真面目示人。除了畫、寫在牆壁的圖繪和文字外,他很懂謀略運用,種種「奧步」令人哭之笑之,又恨又愛,大大擄獲了聲名。他曾溜進動物園大象籠子裡,在牆上寫下:I want out. This place is too cold. Keeper smells. Boring, boring, boring. (我想出去,這兒太冷了,管理員好臭,無聊、無聊、無聊),幫大象傾吐心聲,結果爆紅。成名後英國布里斯托爾市(Bristol)博物館為他舉行個展,班克斯製作了一隻房間中的紅象(圖十一),解釋作品意旨是:「無論你喜不喜歡,想像即是藝術。」後來他又錄製了首部個人的記錄電影「畫廊外的天賦」,片中仍不見班先生其面,僅聞其聲,繼續保持著神秘。此片初映放棄了大影院機會,選擇在倫敦一所地下車站搭建起臨時性的最黑、最髒的「影院」,包括史無前例、非同凡響的移動廁所,造成轟動,把地下文化發揮得淋漓盡致。

藝術家靠象出名不稀奇,靠象糞同樣可以闖出名號,信不信由你。1999年紐約布魯克林美術館推出英國前衛藝術「羶色腥」(Sensation)展覽,各種匪夷所思的創作令觀眾目瞪口呆,尤其其中一件非裔英籍畫家歐菲利(Ofilis)的〈聖母瑪利亞像〉(圖十二)乃用象糞「屎」出渾身解數所畫,招致政治和宗教人物群起韃伐,引發掀然大波,媒體紛紛強力報導,結果藝術家一炮而紅。

在眾多有關象的「出格」敘述中,迪士尼1941年電影「小飛象」(圖十三)最可愛排名第一。馬戲團誕生的小象Dumbo長著一對大耳,因為無一技之長,受盡嘲笑欺侮,後來無意中發現搧耳能飛,一夕間變成超級巨星,當年不知擄獲了多少兒童粉絲的心,至於事情是不是可能?那是誰也不必去深究的了。

飛象過河一詞出於象棋用語,是不按棋理走棋的意思,賽棋雖然犯規,卻是藝術創作的無上真訣。藝術究竟什麼樣兒眾說紛紜,正需藝術家們瞎子摸象,一隻大象,各自去盡情表述了。