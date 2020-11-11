101牙科中國城診所 初診特價優惠

101牙科初診者優惠方案實施中。

很多患者當在牙醫診所被牙醫師告知要進行「深層洗牙」時，當下第一個反應通常是慌，接著就會冒出滿頭疑問，101牙科的主治醫師蘇燕萍表示，其實民眾無需對「深層洗牙」這樣的療程感到驚慌，它不僅並不像聽起來那麼糟糕，還可以極大地改善你/妳的口腔健康。

一般來說，「深層洗牙」療程主要分為兩項：一是「牙結石清除」，另一則是「牙根整平術」。

關於「牙結石清除」，就是由牙醫師把牙齒表面的牙結石用特殊治療器械清除掉，也就是一般俗稱的「洗牙」。一般人通常半年至牙醫診所進行例行洗牙療程。

至於「牙根整平術」，這樣的療程主要是把附著在牙根表面的牙菌斑以及受感染的牙根表面刮除掉，使牙根表面恢復乾淨與光滑，促使牙周組織癒合。這樣的療程因為比較複雜，所以在執行時醫師會替患者執行麻醉。

以上兩者不同的地方在於，通常「牙結石清除」是例行療程，而「牙根整平術」則是在發生特定牙齒疾病時醫師才會施作。

哪些人需要進行深層洗牙？ 當因為平時刷牙習慣不佳，或是因沒有使用牙線的習慣而導致牙菌斑堆積於牙齒表面時，時間久了，牙菌斑中的細菌將會導致牙齦開始出現發炎現象。時間久了，發炎的牙齦逐漸和牙齒產生間隔，久而久之就會形成牙周病，逐漸不能用一般牙刷刷牙。

如果牙齦開始出現狀況或疾病，這時牙醫師通常就會建議進行「深層洗牙」。雖然被診斷患有某種疾病，可能會令人恐懼，但請不要擔心，這種牙齦疾病是可以治療的，而且有這樣困擾的人並不在少數，根據美國 牙科協會的統計，美國30歲以上的成年人中，有很高比率的人都患有慢性牙周炎。

蘇醫師提醒民眾，洗牙有分普通洗牙以及深層洗牙兩種。普通洗牙是在沒有嚴重結石以及牙周病的情況之下做的。但很多病人明明需要深層洗牙，卻因為不想花錢，而忽略了健康，這是很 可惜的事。

為了回饋消費者長期的支持，101牙科中國 城診所即日起對初診者提供優惠專案，有99元及500元兩種選項，為了您的牙齒健康，蘇醫師提醒有牙保的患者，趕緊在年底前做一個牙齒的體檢，不要浪費您的權力，請馬上和101牙科聯絡。

Dentist 101牙科是由牙醫博士蘇燕萍主持，蘇醫師畢業於美國天普 牙醫學院，是美國牙醫學會會員、德州牙醫學會會員、大休士頓牙醫學會會員，精通英、國、台、西語，該診所主治成人及兒童牙科，診所有特約牙周病專科醫師進行植牙等治療。蘇燕萍醫師問診仔細，態度親切，是一位難得的好醫師，她歡迎有牙齒保健問題的人士前來諮詢，中國城診所地址位於9180 Bellaire Blvd. #B, Houston, TX 77036(惠康超市廣場旁），電話：713-773-1300。