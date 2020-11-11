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家合保險提醒 健保已開放註冊

休士頓訊
家合保險提醒您，2021年個人健康保險已經開放註冊。
家合保險提醒您，2021年個人健康保險已經開放註冊。

歐記健保是2010年根據Affordable Care Act(ACA法案)建立的，也叫ACA Plan，主要目的是為所有人(不論是否已有疾病)提供醫療保險保費價位按年齡、收入及地區，計劃分為金、銀、銅三個等級。

德州開放註冊日期為11月1日至12月1日，生效日期是2021年1月1日，今年變動情形如下：

1.付費情況與保費上限：A.個人醫保費自掏部分上限2020年是8150元，2021年升至8550元， 每個家庭為17,100元；B.價格與去年相比略有上升，但對大多數領有補貼的續保家庭來說，若是收入不變，購買同樣計劃，今年的費用基本持平，但需重新估算。

2.可選擇的公司也與去年基本類似，Ambetter、 Oscar、Community Health Care、Monila、BCBSTX，今年多了一家公司Friday(區域針對性強，相對可選擇的醫師與醫院比較少)。

3.保險計劃：多數保險公司在原有的計劃上增加了一些，以滿足不同價位與不同保險範疇的需求。

4.醫療補貼：Premium Tax Credit綠卡申請人享有醫療補貼，不算為占用公共福利。若在留美期間持續購買沒有政府補貼的醫療保險，則會為綠卡申請加分。

5.新冠病毒的必要檢測。2021年，無論您是有歐記健保(在Market Place上購買的ACA Plan)，還是商業型保險 (Private)，所有檢測都是免費的。

6.新增加視訊問診，絕大部分保險都包括此項服務。足不出戶就可以通過視頻預約醫生問診。

7.溫馨提醒，在選擇保險計劃時，不要只看費用，更要確定您的家庭醫生，或心儀的醫院是否接受該保險。

8.另外一種情況是，配偶工作的公司或部門提供集體醫療保險，如果家屬承擔的部分超過家庭總收入的9.83%，則仍可以申請歐記健保補貼。

9.對於家庭總收入在貧困線以上，但在四倍範圍以內的個人或家庭(按人口計算)，都可以領取不同程度的補貼。

10.對於家庭總收入在貧困線以上，但在2.5倍範圍以內的個人或家庭(按人口計算)，若購買Silver Plan(銀計劃)，除政府之外，保險公司也會承擔部分或全部醫療deductible(自掏部分)或coinsurance(共擔部分)。家庭總收入在貧困線以下者，不能加入歐記健保，而是在Medicaid白卡承保範疇之內。

家合保險專精車輛、房屋、商業人壽、醫療、年金等業務，歡迎致電：713-773-0040，微信：JennyXuIns。地址：9999 Bellaire Blvd. #889, Houston, TX 77036。

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