打擊街頭賽車 達拉斯成效不彰

隨著新冠肺炎疫情 下，愈來愈多街頭賽車 手，將整個達拉斯社區變成自己的遊樂場，街頭賽車這個「遊走在法律邊緣」的刺激活動所引發安全等議題，再次被各界關注，達拉斯警局和市議會指出，打擊非法街頭賽車，鎮壓措施並無奏效，需考慮其他策略。

在達拉斯街頭賽車，並非什麼新鮮事，儘管這種活動多僅出現在一些孤立的道路，但新冠肺炎疫情流行期間，街道人車減少，出現部分賽車手，將整個達拉斯社區變成自己賽車場的情況。

目前並無什麼措施，能改變民眾對「將街頭賽車浪漫化」的思維，然賽車引發的危險卻不斷出現。

日前，一輛汽車 在Greenville街上失控旋轉，最後停在距咖啡館和人行道上設置的用餐桌僅幾步之遙。今年2月，兩名街頭賽車手，在達拉斯東南部道路上追逐，造成一名沒有參賽的男子喪生。不到兩個月後，一名Pleasant Grove居民在賽車中，被甩下車後死亡。

事實上，賽車不僅是幾名青少年，周末進行的事情。根據警方，賽車牽連包括槍枝、幫派、毒品、汽車竊盜、保險詐欺、非法車輛改裝、賭博等犯罪事件。

警方曾對賽車手進行罰款、面臨六個月監禁、吊銷駕照和社區服務等，甚至通過對觀眾的罰款，以勸阻賽車活動，但似乎並未減輕問題，各界認為需對此有更廣泛的討論，包括州立法者、聯邦當局和保險公司，都需加入討論，如何利用現行法律或制定新法，遏止這種行為。