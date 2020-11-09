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高中生穿邦聯旗幟衣物 引眾怒

編譯組／綜合報導
梨城高中學生出現穿著同盟旗幟的服飾，引發家長與全國有色人種協進會等團體抗議。（KPRC畫面截圖）
梨城高中學生出現穿著同盟旗幟的服飾，引發家長與全國有色人種協進會等團體抗議。（KPRC畫面截圖）

根據休士頓KPRC電視台報導，數名梨城(Pearland)高中家長，6日在社交媒體上分享一張學生穿戴邦聯旗幟（Confederate flag）圖案的T恤與帽子，引發全國有色人種協進會（NAACP）布拉佐利亞縣（Brazoria）分會，與其他社區領袖、梨城高中學生家長憤怒。

數十名家長告訴KPRC，他們的孩子6日上午，傳上述照片給他們，部分家長將照片分享至社交媒體。照片顯示，一群學生在走廊上，至少有一名學生穿著一件印有邦聯旗幟的T恤。從社交媒體上的其他照片，還顯示另一名學生，頭戴同盟旗幟的帽子。

全國有色人種協進會布拉佐利亞縣分會主席Eugene Howard說，「這令人沮喪」。他認為這張照片對有色人種學生來說，代表著令人心碎，威脅與仇恨。「邦聯旗幟所代表的，是一群想摧毀美國的國內恐怖分子。」

該校家長也認為，此舉旨在引起校園有色人種的恐懼。家長Harvey Wolff說，「與其說此舉政治不正確，或對種族不敏感，不如說此舉攸關著孩子們的安全。」

不少家長認為，學校行政部門並未採取足夠行動。家長並指出，照片中至少有兩名學生並未戴口罩，違反學校著裝規定。

KPRC 當天下午收到學區回覆，確認該照片上的服裝，違反學區著裝規定。

根據Pearland聯合學區的著裝規定，不得穿著包括文化差異和種族不容忍相關的服裝或配飾。學區傳播執行總監Kim Hocott在聲明中說，已根據「學生行為守則」對學生採取適當的紀律處分。聲明指出「我們想明確的是，學區歡迎所有學生與教職員工，學區的多元化，提高了令人自豪的包容性。」

然Howard說「聲明還不夠」，他要求學區負責人John Kelly需對事件與其他種族主義行為發表談話。他說，「是時候讓Kelly直面問題，需讓學生了解為何同盟國旗幟，在美國歷史上是如此糟糕的標誌。」

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