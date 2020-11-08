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母子3人綁架老婦 劫50萬定罪

德州訊
德州45歲婦女Lori Majors的27歲大兒子Justin Majors，被判在監獄吃45年牢飯。(達拉斯晨報）
德州45歲婦女Lori Majors的27歲大兒子Justin Majors，被判在監獄吃45年牢飯。(達拉斯晨報）

德州一名母親與三個兒子在科羅拉多州（Colorado）會面，一同入室搶劫竊走50萬元鉅款。四名盜匪去年遭警方逮補，直到近日才認罪。德州北部聯邦法官下令，判三名盜匪不同年份的牢刑處分。該案以漫長的有期徒刑收場。

45歲的母親Lori Majors以綁架、洗錢等罪名被法官判坐牢40年，她的27歲大兒子Justin Majors被判在監獄吃45年牢飯，24歲二兒子Bryan Majors因自發性配合警方辦案，被判15年牢刑。21歲小兒子Max Majors被判坐牢20年。

Lori及大兒子Justin不滿法官量刑結果決定上訴。負責該案的法官Amos Mazzant指出，經過數次初審確定Lori及大兒子Justin為作案元凶。聯邦助理檢察官Ernest Gonzalez向Mazzant報告說，三名兒子的母親Lori是背後指使的罪魁禍首。

Lori Majors於2018年4月策劃了綁架勒索錢財的計畫，以綁架孩子為名義，要脅一名83歲的老婦掏錢。當時被害者老婦在家中睡覺，Lori一家人按照計畫進行作案，老婦為了救孩子，只好告知家裡的保險櫃有錢，Lori的大兒子Justin找到保險櫃並竊走50萬元錢財。

美國司法部為保護無助的長者，設立國家長者詐欺熱線（National Elder Fraud Hotline）：1-833-FRAUD-11。每周七日的上午6時至晚間11時（美東時間）都有專人接聽。

策劃綁架搶劫案的德州45歲婦女Lori Majors。（達拉斯晨報）
策劃綁架搶劫案的德州45歲婦女Lori Majors。（達拉斯晨報）

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