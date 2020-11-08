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僑委會華語賽 總獎金$9300

休士頓訊

為加強與海外僑校聯繫，增進僑校間學生交流，中華民國僑委會將於11月9日至30日，舉辦第一屆「全球僑校學生華語口說爭霸賽」。全球僑校學生可組隊，展現華語文學習成果，比賽總獎學金高達9300美元。比賽將以線上方式進行。歡迎僑校學生組隊參加。

這是僑委會首次舉辦僑校學生口說比賽。年滿6歲至15歲的僑委會立案／備查，且近三年使用僑委會提供教材的海外僑校在學學生 (不含持有中國大陸護照者) ，均可組隊參加。參賽團隊於活動期間內可至「全球華文網」比賽專區，不限次數上線進行。

完成兩篇範文「跟讀」及「朗讀」，線上評分系統將立即回饋成績，最終依參賽隊伍成員最佳一次總分總和排名，擇選共五組優勝隊伍。優勝隊伍可獲頒僑委會中英文獎狀外，依名次獲勝隊伍領獎學金。第一名獲3000元、第二名獲2100元、第三名獲1650元、第四名獲1350元、第五名則獲1200元。

活動比賽簡章、比賽規則及相關說明，請參閱「全球華文網」比賽專區 (https://www.huayuworld.org/news_info.php?nid=511)。

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