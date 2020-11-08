達城房價狂飆 今年銷售創紀錄

新冠肺炎疫情 大流行的2020年，會成為達拉斯社區房價上漲創紀錄的一年嗎？在創紀錄的貸款利率，待售屋轉缺情況下，達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）成了有史以來，最熱的房屋市場之一。

德州 北部的房屋市場，2020年初便以較高的銷售額開啟今年的市場，隨後疫情出現市場停頓，但近期房屋交易又如同火箭一樣飛速上漲。在大多數達拉斯地區，今年房屋銷售量更高。

「達拉斯晨報」對每個季度追蹤的數據顯示，除少數地區外，其他地區的房價都在上漲。其中，北德州房屋市場，過去幾個月中，購屋量以兩位數的百分比增長。

根據房地產 中心數據，今年迄今為止，房屋銷售額增幅最大的地區是達拉斯，包括橡樹草坪（Oak Lawn）增長50%，東北達拉斯增長20%，岩石牆（Rockwall）增長16%。奧克利夫（Oak Cliff）增長10%，DeSoto成長9%，南部達拉斯成長9%。

而某些社區的銷量下降，主要與缺乏房源有關。其中，房地產經紀人說，德州北部待售屋數量，比2019年減少50%。

地產經紀Darren Dattalo近期在達拉斯M-Streets街區將第一間房屋上架時，「一天內收到四個出價，均高於售價。」

德州農工大學房地產中心資深經濟學家James Gaines說，「如此強勁需求令人驚訝。」「德州和我們大多數都會區，裁員情況並沒有那麼嚴重，明年，達拉斯房屋市場，預計將持續表現良好。」