我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

全美第1州！ 德州新冠確診破100萬例 全美最多

休城9爛路 如開雲霄飛車

編譯組／綜合報導
Briar Forest Drive與Wilcrest Drive十字路口，地面清楚可見坑洞與裂縫。（圖源：Google Maps）
Briar Forest Drive與Wilcrest Drive十字路口，地面清楚可見坑洞與裂縫。（圖源：Google Maps）

休士頓市區路況有多差？休士頓紀事報6日整理最差的九條路，並語帶嘲諷地表示，開在路上最好連收音機都別開，因為萬一車子的輪圈、輪轂或輪胎壞了，還能聽得到怪聲。

9. West Belfort and Dairy Ashford：Dairy Ashford路上自然形成的「減速丘」多到可以列入歷史紀錄了。

8. Briar Forest and Wilcrest：路面沒有一平方呎是平的。

7. Bissonnet：路面歪斜程度常讓人不小心就開出路面，而且更別提車底損壞或倒掉的飲料了。

6. TC Jester：路面凹凸不平，多到甚至應該列管。

5. Cullen Boulevard（Elgin Street至Wheeler Avenue）：經過時就跟搭雲霄飛車一樣，而且幾乎一年到頭都在施工。

4. Pin Oak：紀事報記者描述，天然「減速丘」可以讓你飛上天。

3. Kirkwood Road：開過Kirkwood，都得檢查一下輪圈、輪轂或輪胎還在嗎？

2. Westheimer（Montrose路段）：紀事報記者描述，休士頓應該沒有比Westheimer更糟的路了。

1. Richmond Avenue：奪冠的是Richmond Avenue，坑洞、施工加淹水的三連勝，讓駕駛人聞之喪膽。

編輯推薦

休士頓

上一則

達城房價狂飆 今年銷售創紀錄

下一則

抗議者聚集計票中心 工作人員擔憂

延伸閱讀

布碌崙塗鴉增 盼市府恢復免費清除

布碌崙塗鴉增 盼市府恢復免費清除
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

涉96人假結婚 越女認罪

涉96人假結婚 越女認罪
美南銀23周年慶 迎挑戰創契機

美南銀23周年慶 迎挑戰創契機
疑身分盜竊 婦女遭冒名投票

疑身分盜竊 婦女遭冒名投票
遭搶先一步冒名投票 真的發生

遭搶先一步冒名投票 真的發生

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…