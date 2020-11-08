休城9爛路 如開雲霄飛車

Briar Forest Drive與Wilcrest Drive十字路口，地面清楚可見坑洞與裂縫。（圖源：Google Maps）

休士頓 市區路況有多差？休士頓紀事報6日整理最差的九條路，並語帶嘲諷地表示，開在路上最好連收音機都別開，因為萬一車子的輪圈、輪轂或輪胎壞了，還能聽得到怪聲。

9. West Belfort and Dairy Ashford：Dairy Ashford路上自然形成的「減速丘」多到可以列入歷史紀錄了。

8. Briar Forest and Wilcrest：路面沒有一平方呎是平的。

7. Bissonnet：路面歪斜程度常讓人不小心就開出路面，而且更別提車底損壞或倒掉的飲料了。

6. TC Jester：路面凹凸不平，多到甚至應該列管。

5. Cullen Boulevard（Elgin Street至Wheeler Avenue）：經過時就跟搭雲霄飛車一樣，而且幾乎一年到頭都在施工。

4. Pin Oak：紀事報記者描述，天然「減速丘」可以讓你飛上天。

3. Kirkwood Road：開過Kirkwood，都得檢查一下輪圈、輪轂或輪胎還在嗎？

2. Westheimer（Montrose路段）：紀事報記者描述，休士頓應該沒有比Westheimer更糟的路了。

1. Richmond Avenue：奪冠的是Richmond Avenue，坑洞、施工加淹水的三連勝，讓駕駛人聞之喪膽。