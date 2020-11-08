抗議者聚集計票中心 工作人員擔憂

部分川普支持者，在一些選舉激烈的州進行抗議，選務工作人員受到威脅。（AP）

隨著總統川普 （Donald Trump）宣稱、抗議此次總統大選存在著詐欺等毫無根據的言論，部分選票差距小，競爭激烈州的計票中心外，聚集憤怒的抗議者，選舉官員擔心這些人士，讓工作人員遭遇安全威脅。

選區包括拉斯維加斯的內華達州克拉克縣（Clark County）登記人員Joe Cloria說，工作人員正加強安全措施，且追蹤在選舉辦公室進出的車輛，「我可以告訴你，我的妻子與母親很擔心我。」

川普的支持團體，6日再次於底特律和費城 的選票制表地點聚會，譴責民主黨總統候選人白登（Joe Biden）在這些地區做票。

儘管抗議活動大多為零星事件，並未涉及暴力與擴大規模，但當地官員仍相當關注。

密西根州檢察長Dona Nessel 5日發出一封信，要求「停止向其工作人員發出騷擾和威脅性電話。」

數十名川普支持者，6日也聚集在底特律會議中心門外，會議中心內，選舉工作人員計票中。抗議者高呼「停止偷竊選票」部分抗議者帶著標語，寫著「再次使選舉公平」、「我們愛川普」等。警方封鎖部分街道，嚴密關注。

亞利桑納州 務卿Katie Hobbs在接受CNN採訪時說，她主要擔心工作人員安全。她說，示威者正在製造拖延與破壞，阻止這些工作人員繼續計票。