涉96人假結婚 越女認罪

Ashley Yen Nguyen位在High Star Drive的房舍。（ABC-13）

55歲的休士頓女子Ashley Yen Nguyen（又稱Duyen）5日坦承主謀婚姻詐騙案，近100人涉案。主謀女子被控的罪名包括婚姻詐欺 、郵件詐欺、移民 詐欺、洗錢與偽造繳稅文件。如果判決確定，她最高可能被處20年徒刑與25萬罰金，所有涉案人均列為被告。

聯邦檢察官Ryan K. Patrick的辦公室表示，Duyen承認涉入2019年5月被發現的婚姻詐欺案，讓越南人與美國人假結婚後，取得永久居留權或移民資格。她的不法組織以西南休士頓為根據地，撮和96人假結婚，並提供假住所，偽造夫妻同住的證據。所有參與的假夫妻均涉不法。

同時，Duyen承認自假結婚案件中收取不當利益，每件5萬元至7萬元不等。而且假夫妻在獲得不同階段的身分認可後，例如可以入境、獲得臨時綠卡 或永久綠卡，都要額外給一筆錢。

同時，在假結婚後，涉案配偶往往成為組織成員，繼續為Duyen招攬生意。而不法組織除了偽造證據，還相互掩護，就算夫妻沒有住在一起，但還是捏造共同生活的跡象。Duyen並為此購置多處住宅，當成假夫妻的住所。這些假夫妻在取得結婚證書前才匆匆見幾次面。不法組織也會提供假的結婚照片，通常是在一些很平常的法院拍的照片，證明曾舉行婚禮，藉以成為申請移民身分的資料。

多個執法單位共同合作，經過一整年的調查，才破獲這個跨國不法組織。