達城遠距上課堪憂 學習效果差

達拉斯ISD總監赫諾荷沙（左）觀看遠距上課狀況。（達拉斯晨報）

達拉斯獨立學區 （Dallas ISD）5日呈報董事會的調查報告顯示，新冠疫情 對學習效果的傷害，直追2005年的卡翠納風災。以數學而言，2020年就讀五年級的學生只有24%達到學習標準（STAAR），但2019年的五年級學生卻有54%達標；今年就讀四至六年級的學生，閱讀能力同樣變差，幅度比數學小一點，但也差了24個百分點。

達拉斯獨立學區（Dallas ISD）總監赫諾荷沙（Michael Hinojosa）曾經承諾，遠距上課不會影響學習。但是在提交給董事會的MAP報告中，董事卻發現前景堪慮。董事Dan Micciche就表示，學區顯然得更努力才能彌補學習落差。MAP全稱為「學習進度量表」（Measure of Academic Progress），目的在顯示2020-21學年與2019年學生的落差。

MAP報告還顯示出種族之間的學習差異。數學部分，黑人學生達標比例，四年級為7.5%，八年級為17.9%；但DISD的同年級白人學生，達標比例卻分別為41.8%與 61.2%。學習副主任Derek Little表示，公平學習將成為DISD的重要課題。而且報告也顯示，學生在課堂之外更難吸收數理概念。

Derek Little更在會議中提出，2020年新冠疫情對學習的影響，直追2005年卡翠納颶風後的影響。他說，當時的學生雖然立刻獲得安置，自紐奧良移到休士頓 或達拉斯就讀，但當他們返校後卻必須降一至兩個年級就讀，才能趕上進度。