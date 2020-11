休士頓大學。(圖源:休士頓大學)

教育 網站College Factual 針對美國西南地區的111間大學院校分析後發現,休士頓 大學的「性價比」(CP值)高居第七,拿到學士學位只要12萬9674元。

德州 其他七間學校也榜上有名,分別是排名第二的奧斯汀學院(Austin College in Sherman),德州理工大學排名第三,聖瑪麗大學(St. Mary's University in San Antonio)第五,Texas Lutheran University排名第六。休士頓大學之後,西南大學排名第八,聖三大學(Trinity University in San Antonio)排名第九。

College Factual的評分標準,除了考慮學位發放人數,例如休士頓大學2018至2019學年就頒發了7631個學士學位,另外還要考慮教育品質,與就讀的費用。休士頓大學因此在西南地區排名第7。