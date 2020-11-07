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不論誰當總統 德州綠能趨勢已定

編譯組／綜合報導
Recurrent Energy設在德州佩科斯的太陽能電廠。（圖源：Recurrent Energy）
Recurrent Energy設在德州佩科斯的太陽能電廠。（圖源：Recurrent Energy）

達拉斯晨報指出，就算美國在大選期間退出巴黎氣候協定，但是不管下屆總統是誰，德州的能源趨勢都已經回不去了。德州電力可靠性委員會（ERCOT）最新的發電容量計畫中，95%都來自可再生的綠色能源，太陽能、風力、蓄電池居前三名，天然氣以不小的差距落在第四，檯面上看不到燃煤發電。

德州什麼都大，這句話對再生能源同樣適用。ERCOT預計今年內的太陽能發電量就會倍增到5000百萬瓦以上，明年又會倍增到13000百萬瓦。風電同樣可望增加5800百萬瓦的發電量，電池蓄電量同樣會成長兩倍。太陽能發電產業公會（Solar Energy Industries Association）統計，德州已經成為全美太陽能發電量第四大的州，更是風力發電量最大者。

晨報指出，用電尖峰時刻，1百萬瓦的電，足以供應德州200個家庭，顯見新增發電能量規模之大。雖然燃煤與核能同樣重要，但德州的綠能發電已經回不去了。類似的例子還有，石油大廠Energy Transfer LP已經同意購買佩科斯縣的28百萬瓦太陽能電力，在在顯示就算靠油吃飯的業者，也得面對德州大環境的改變。

背後原因之一是，再生能源的成本越來越低。過去五年來，公用事業規模的太陽能發電，成本每年降低11%；同一時間，風力發電的成本每年降低5%。因此，如果再加計聯邦補助，再生能源的價格已經足以與化石能源對抗。

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