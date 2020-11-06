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川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

紓緩氣氛 樂團演奏撫慰選民

聖安東尼奧訊
墨西哥浪人樂團投票站外為選民演奏緩和氣氛。（聖安東尼奧WSBT電視台臉書）
墨西哥浪人樂團投票站外為選民演奏緩和氣氛。（聖安東尼奧WSBT電視台臉書）

這次的選戰空前激烈，為了消弭選民心中的火氣，有些投票所前面有樂隊演奏，讓民主程序平和順利進行，大家都希望選舉過後社會恢復安寧的氣氛。

3日上午在聖安東尼奧的一個投票站外的停車場，由五男二女組成的一支墨西哥浪人樂團(mariachi band)為投票人奏樂，樂聲高昂、節奏快速，也顯現出新移民首次投票的興奮。浪人音樂發源於西班牙的劇院管弦樂團，主要的樂器是小提琴、吉他和豎琴，墨西哥浪人音樂則變通為小提琴、小喇叭和吉他，流浪人結成小團體靠演奏音樂搏得群眾掌聲，觀眾會捐出一些零錢讓流浪人可以充飢果腹。

經過幾個月的激烈拚戰，投票終於結束，德州的選舉結果也大致揭曉了，保守的老德州人對結局相當滿意，川普贏得德州的38張選舉人票，而且差距比預期的大得多，共和黨現任聯邦參議員柯寧(John Cornyn)也保住了席次，擊退來勢洶洶的黑格(MJ Hegar)，這些結果都不會有爭議。除了少數票數極為接近的選舉以外，計票都已經結束，州民可以開始回復到日常生活的事上。

民主黨期盼的德州藍潮並沒有出現，這與掌政的共和黨致力打擊少數族裔的投票意願有關，民主黨的律師將會提出訴訟，讓德州選舉法可以改進，但這是與小市民無關的行動。有些州民表示，目前正是德州秋高氣爽的時候，會和家人朋友到野外觀賞湖光山色，特別是德州西南部丘陵之鄉(Hill Country)正是楓葉變紅的季節，大家一同出遊舒散一下心情，然後就要準備過感恩節了。

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