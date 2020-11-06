普林斯頓華女：大選期待民主

畢業於普林斯頓大學的李依依，感謝父親第一代的移民，讓她在美國公平的競爭環境中安居樂業。（李依依提供）

11月3日大選已過，那是美國 歷史上最關鍵的一場總統大選，很多華人 都非常關心大選的結果，特別是許多華裔 第二代，畢業於普林斯頓大學李依依及她的多位朋友和同學，日常生活中很少關心政治，但是這一次她們看到這麼多社會中的亂象，期待選後回歸正常。

李依依說，這次選舉的意義以不侷限於兩黨之爭或思想分化。反而，這次選舉的結果將代表著美國是否還會是美國，我們所追求的民主，人人平等的理念還是否會繼續存在。

對於很多人來說，深深的認知今天我們所擁有的一切，學歷、穩定的工作、幸福的家庭，都源自於我們父母當年移民美國時的奮鬥與犧牲。為了養家，無論是在餐館還是生物實驗室，我們父母所付出的每份心血是我們如今幸福的基礎。

許多華人第一代在剛移民來美時那些感人的故事，從餐廳服務員到企業老闆，從帶著40美元入籍到設立基金會幫助他人，都給予了我們人生巨大的動力。但在此同時，這些故事也代表著美國社會的一種積極、珍貴的信念—著就是人人生來平等，只要耕耘，就有收穫，在美國，機會屬於所有人。

但了解美國歷史的人都會明白，這種精神「equal opportunity for all」，不是這個國家本身俱有或者隨意得來的。作為華人，是美國唯一一群曾因為種族而被禁止入境的團體，1882年的「排華法案」（Chinese Exclusion Act，議會基本全票通過）不僅分開了上萬家庭，也讓在美國境內的華人變成了「二等公民」，被主流社會徹底邊緣化。

華人前輩用他們的生命換來了美國的越國鐵路與經濟繁榮的同時，華人卻遭受了整個社會的排斥與仇恨。這些華人們沒有任何提升上進的機會，就連上學都不能和白人孩子們一起就讀。

慶幸的是，每次當華人群體面臨著系統性壓迫或其實時，都有一批勇敢的、維持正義的人為了這個社區的公正去吶喊。如今的教育平等，能讓華人與美國世家子弟們在像哈佛、耶魯、加州大學系統這樣的大學一起就讀的資格，恰恰來源於60年代平權法案呼籲者的犧牲。1954年小石城的那九位非洲裔美國高中生，勇敢的面對著上百個白人至高無上主義者的恐嚇和生命威脅，終於走進了那所重點高中的大廳，打開了教育平等的大門。華人現在所享受的各種法律保障：家屬移民政策、就業機會平等、Medicare、包括異族通婚合法性，都是由眾多決定與人權、真理站在一起的勇士們用鮮血換來。

社會應為這些人變得更完善、更美好，李依依呼籲所有華裔美人，總統大選結束，大家都應遵守美國的法律，崇尚民主，以身為一個華裔美國人而自豪。