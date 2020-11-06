州長奇招惹民怨 權益組織提告

德州州長艾伯特定的投票規定可能面臨法律挑戰。( 哈里斯縣選務辦公室）

德州 在這次大選中，又暴露出壓抑少數族裔選民的陋習，艾伯特(Greg Abbott)州長和共和黨 人在這次選舉中祭出的許多奇招，近日將被民主黨與選舉權益組織提告。

82歲的退休老師瑪莉蓮伍爾夫(Marilyn Wolfe)符合通訊投票 的資格，她把選票填好後在10月9日親自到休士頓附近的縣政府選務辦公室交件，但是工作人員告訴她不收件，因為艾伯特州長下令每個縣只開一個收件地點，她必須到哈里斯縣唯一指定的地點去投件，這令她十分驚訝。幾經纏訟之後，每個縣始終都只有一個地方收件。

另外，因為疫情影響，哈里斯縣原本計畫給所有的登記選民都發通訊選票，以免選民因為到公眾場合而染疫，但是德州最高法院卻不允許哈里斯縣執行這項看似有理的措施。尤有甚者，既然不放寬通訊投票的規定，至少應該規定到投票所時必須戴口罩，艾伯特不強制戴口罩的做法又是想打擊少數族裔的投票意願。

美國有九個州因為歧視非裔的傳統陋習，在1965年頒布的投票權利法案(Voting Rights Act of 1965)中被規定不得自行訂定選舉法規，這些州幾乎全在南方，德州是其中最大的一州。2013年聯邦最高法院廢止該法案的部分條款後，德州又開始對選民設下各種額外的限制，無非就是要打擊少數族裔的投票意願，好讓白人與共和黨的候選人佔據優勢。

瑪莉蓮伍爾夫最後是到郵局去把選票寄出，但她痛斥州長的命令是無恥的(disgraceful)。拉丁裔美國公民聯盟(League of United Latin American Citizens)的律師路易斯維拉(Luis Vera Jr.)指出，該組織會繼續提出法律訴訟，向聯邦法院投訴州領導人與共和黨的違法施政，如果不能阻止這些濫政，德州的總統選舉人票永遠都會被共和黨候選人佔據，各種民選官員的職位也會共和黨占盡便宜。