戴斌加盟GPI 11/7基金講座
GPI投資管理公司是休士頓地區頗具規模的華人公寓房地產投資管理公司，近日迎來喜訊，前國泰銀行首席執行官戴斌應邀作為管理合夥人，加入後他將出任即將發行的「GPI房地產併購基金」(GPI Real Estate Opportunity Fund)的董事會主席，並於11月7日舉行ZOOM線上基金講座。
戴斌從2016年至2020年擔任上市公司國泰萬通金控和國泰銀行的首席執行官兼總裁。在38年的銀行職業生涯中，他完成了數千筆大型公寓，酒店，商場，辦公大樓和工業物業的商業房地產貸款，總金額超過100億美元。 他的加盟是GPI發展歷程中的一個新的里程碑，預示著GPI未來新的發展前景。 戴斌已著手領導GPI Real Estate Opportunity Fund（GPI房地產併購基金）的建立和發行。
GPI Real Estate Opportunity Fund（GPI房地產併購基金）是GPI全新設立的私募房地產投資基金。基金主要投資於既有穩定租金收入，又有可觀增值潛力的收益型房地產項目，依據GPI 11年來投資收益型房地產項目的過往經驗，許多參與投資的投資人都獲利頗豐。
基金發行規模為3000萬美元。 GPI已聘請美國著名律師事務所Haynes and Boone為基金的法律顧問，為基金準備招股書、發行文件與相關法律文件。我們計劃11月完成所有文件的準備工作，並開始認購申請。
GPI定於11月7日開展ZOOM線上會議，為投資人介紹基金詳情，並回答投資人的問題。歡迎通過郵件[email protected]或電話713-776-1000ext.2006與GPI聯繫。
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