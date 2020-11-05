戴斌加盟GPI 11/7基金講座

在商業不動趨勢多年來不斷向上的情況下，新冠疫情以來出現回落現象，是一個進場的好時機。 （GPI提供）

GPI投資 管理公司是休士頓地區頗具規模的華人公寓房地產 投資管理公司，近日迎來喜訊，前國泰銀行首席執行官戴斌應邀作為管理合夥人，加入後他將出任即將發行的「GPI房地產併購基金」(GPI Real Estate Opportunity Fund)的董事會主席，並於11月7日舉行ZOOM線上基金講座。

戴斌從2016年至2020年擔任上市公司國泰萬通金控和國泰銀行的首席執行官兼總裁。在38年的銀行職業生涯中，他完成了數千筆大型公寓，酒店，商場，辦公大樓和工業物業的商業房地產貸款，總金額超過100億美元 。 他的加盟是GPI發展歷程中的一個新的里程碑，預示著GPI未來新的發展前景。 戴斌已著手領導GPI Real Estate Opportunity Fund（GPI房地產併購基金）的建立和發行。

GPI Real Estate Opportunity Fund（GPI房地產併購基金）是GPI全新設立的私募房地產投資基金。基金主要投資於既有穩定租金收入，又有可觀增值潛力的收益型房地產項目，依據GPI 11年來投資收益型房地產項目的過往經驗，許多參與投資的投資人都獲利頗豐。

基金發行規模為3000萬美元。 GPI已聘請美國著名律師事務所Haynes and Boone為基金的法律顧問，為基金準備招股書、發行文件與相關法律文件。我們計劃11月完成所有文件的準備工作，並開始認購申請。

GPI定於11月7日開展ZOOM線上會議，為投資人介紹基金詳情，並回答投資人的問題。歡迎通過郵件[email protected]或電話713-776-1000ext.2006與GPI聯繫。