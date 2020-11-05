哈里斯縣開票 公開透明

所有媒體聚集，共同見證哈里斯縣公開透明的開票過程。（記者封昌明／攝影）

影音來源：記者封昌明

為了迎接2020年美國總統大選投票 結果，哈里斯縣(Harris County)選務處3日包下了休士頓最大的NRG體育館，動員了前所未有的人力投入開票。

晚間7時起，全縣近8百個投票所的資料庫，由四面八方湧入，NRG的數個收票站頓時車水馬龍，經選務人員通宵達旦的工作，午夜12時許整個收集選票的動作才完成，緊接著就是統計選票人員登場。據選務單位表示，初步統計投票數據在破曉時分出爐，但正確的數字仍待郵寄投票公佈後才能公佈，所有選務人員經過一夜的折騰，已累得人仰馬翻。

已是全美關注焦點的哈里斯縣行政書記官Chris Hollins在晚間7時30分出現在開票中心，他說，根據哈里斯縣選舉辦公室資料，截至3日選舉日，哈里斯縣的投票人數已超過164萬，是註冊選民的66％。這是該縣自1992年以來的最高投票率（72％）。2020的大選無論輸贏，哈里斯縣整個選務單位，採用全部過程公開內部操作是這次大選的贏家，並為其他縣選舉管理部門建立了一個標竿。

哈里斯縣華裔 選舉官員芮久玟表示，這次哈里斯縣採用的免下車投票、24小時投票所、延長投票時間等新政，對於鼓勵選民投票意願發揮很大作用，當然，根據歷年投票資料顯示、華裔選民似乎對總統大選比較熱衷。即使如此，投票率也只近50%。

然而由於這次新任的書記官Chris Hollins非常重視亞裔族群的投票率，特別支持該縣的華裔專員芮久玟對外展開各種宣導、解說及推動。芮久玟指出，自2016年，全哈里斯縣以華裔姓氏登記的選民顯著地增加了近1倍（目前47,890人），佔哈里斯縣總登記選民人數近2% 。同時在2020年11月大選中也展現了亮眼的成果，僅提前投票，華裔姓氏選民投票人數已略高於華裔註冊選民登記的60%。期待華裔選民登記及投票人數能逐年成正比的成長。因為唯有以投票方式發出聲音，保護自身權益，華人才會被重視，進而在美國的主流社會站有一席之地。