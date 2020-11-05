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美南銀23周年慶 迎挑戰創契機

休士頓訊
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長（中右一）與董事長李承穗（右 四）、左起經文處副領事陳偉玲、副董事長曹桂卿、董事謝增坤、資深董事長李昭寬、執行長Mark Simmons。右起董事洪恭儀、經濟組組長徐炳勳、董事丁昭信（右 三）等人共同主持23週年切蛋糕儀式。（美南銀行提供）
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長（中右一）與董事長李承穗（右 四）、左起經文處副領事陳偉玲、副董事長曹桂卿、董事謝增坤、資深董事長李昭寬、執行長Mark Simmons。右起董事洪恭儀、經濟組組長徐炳勳、董事丁昭信（右 三）等人共同主持23週年切蛋糕儀式。（美南銀行提供）

今年2020年11月3日（周二）是一個具有歷史意義且重要的日子，除了美國總統大選，也是美南銀行創行23年周年的日子。駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文赴該行位於休士頓總行道賀參與當日活動，接受銀行董事長李承穗、副董事長曹桂卿、執行長Mark Simmons、資深董事長李昭寬、董事洪恭儀、董事謝增坤、董事丁昭信等人邀請共同主持23周年切蛋糕儀式。

董事長李承穗表示，在過去的23年裡，銀行本著服務的理念，用感恩的心去回饋社區和服務客人。也由於客戶的努力和貢獻讓美南銀行能有今日，並邁入另一個新的旅程碑。她強調，在疫情期間，充滿挑戰的情況下，看到同事間彼此支援、幫忙客戶申請政府企業救助專案（PPP Loan），且美南銀行帶頭捐贈防疫物資給急救單位人員和老人公寓等。董事會為眾人的表現感到驕傲和讚賞。

李承穗說，銀行業將面臨不同變數和挑戰，該行將繼續共同努力，管理好風險，化危機為轉機，再創造新的契機，朝銀行未來目標前進。

執行長Mark Simmons高度讚賞和肯定全體員工們的表現，盛讚是一群了不起的員工。他說，在今年疫情艱難時期，大家奉獻精神和對於工作的認真與敬業、客戶服務和專業態度都讓他以及銀行感到驕傲。

美南銀行(Member FDIC)成立於1997年，總部設於休士頓中國城，在糖城、奧斯汀、達拉斯布蘭諾Richardson、加州安那罕市均設有分行及貸款辦事處，提供全方位的商業及個人銀行服務。美南銀行的網路和手機App擁有健全軟硬體系統功能，如線上付款、轉帳，手機App付款查帳等服務。以優質的服務品質感謝客戶多年的支持與愛護。有關美南銀行最新資訊請參閱網站：www.swnbk.com。美南銀行總行地址6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話：713-771-9700

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