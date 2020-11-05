深紅德州 依舊共和黨鐵票倉

哈里斯縣是整個德州少數的藍區，該縣免下車投票受到州府挑戰。( Harris County Twitter)

民主黨 一度以為有機會讓德州 由紅轉藍，但選舉日的最新開票結果仍然顯示，德州還是共和黨的鐵票區。96%的選票開票完成後，現任總統川普 以6個百分點領先前副總統白登，差距雖然小於2016年喜萊莉柯林頓的9個百分點，但是離選前期待的翻盤差距不小。

休士頓大學政治學者Brandon Rottinghaus說，不管民主黨期待如何，但是德州還是個3G地帶，「God, guns and gas.」選前就預測德州不可能導向民主黨的州長艾伯特(Greg Abbott)，選後推文凸顯他的預言正確，最後的結論也是「God bless Texas.」

談到選票不如預期，Rottinghaus說，很多事並不如民主黨所預期，類似拉美裔選票並不足以超越鄉間支持川普的選民，而且民主黨以為疫情會讓共和黨選民對川普的表現失望，但是事實上並沒有。因為德州選民更關心的是其他議題。

NBC News出口民調顯示，三分之一的選民認為經濟才是重點，其中高達83%投給了川普。其他超出民主黨想像的議題，還包括墮胎。反對墮胎的45%選民中，絕大多數投給了川普。

德州大學奧斯汀分校詹森公共事務學院（LBJ School of Public Affairs）的學者Victoria DeFrancesco Soto也說，如果民主黨能從這次選戰中學到什麼教訓，那就是別把德州拉美裔選票視為理所當然。事後分析，墨西哥邊境，特別是格蘭德河谷（Rio Grande Valley），川普這次拿到的選票比2016年還多。

對休士頓的年輕選民來說，翻盤當然是值得期待的事，因此不少人投完票後前往Axelrad Beer Garden看開票。隨著結果越來越明顯，選民的心情也越來越低落。當酒吧在午夜關門時，川普已經獲得多數選票。如同挑戰失敗的黑格（M.J. Hegar）所說，努力不會白費，德州還會繼續前進。但是至少這次，黑格的對手、現任共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）還是贏了10個百分點。