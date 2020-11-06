【布蘭諾市專題】二之二 布蘭諾市 華人購物娛樂首選

15 「傳統城鎮中心」名為傳統，但這個商場的建築物卻是極端現代豪華的風格。(Legacy Town Center網頁)

想了解布蘭諾的歷史，最直接的方式是參觀「傳統農莊博物館 」(Heritage Farmstead Museum，地址：1900 W 15th Street) ，這座農莊住宅是1890年代建成的維多莉亞式建築，當年居住的是最早定居布蘭諾的家族之一，經過全面整修恢復舊觀後，開放成博物館供民眾參觀，屋裡的陳設都是那個年代的家具裝潢，正屋外還有一個穀倉也供參觀，並且有一些牲畜四處覓食，遊客彷如置身19世紀的布蘭諾農莊。

布蘭諾歷史舊城區(Historic Downtown Plano，地址：用1037 E 15th Street做基點)洋溢著百年古城的幽情，這裡有許多棟布蘭諾最早期的建築物，最古老的一棟可以追溯到1896年。本區一共包括六個街段，復舊更新後的建築中現在經營著餐廳、零售店、酒吧、咖啡 屋和辦公室。這裡每年舉行許多活動，行事曆可上visitdowntownplano.com瀏覽。

布蘭諾第一間火車站是在1908年建成的，名叫「布蘭諾站」(Plano Station) ，但汽車普及後鐵路乘客越來越少，這座車站在1948年關閉，空置了42年。1990年市政府把這棟建築物整修，如今它是「城際鐵路博物館」(Interurban Railway Museum，地址：901 E 15th Street) ，從展示品中遊客可以了解20世紀上半期鐵路對布蘭諾發展的貢獻。

「布蘭諾藝術中心」(ArtCentre of Plano，地址：901 18th Street)位於歷史舊城區，這棟氣勢宏偉的維多莉亞式建築物過去是哈靈頓家具店(Harrington Furniture Store)的店面，現在是本地藝術家雲集的地點，每年舉辦許多的藝術展覽。這裡也提供表演藝術(performing arts)、視覺藝術(visual arts)和音樂藝術的課程，是布蘭諾居民樂於徜徉的處所。

「傳統城鎮中心」(Legacy Town Center，地址：用5741 Legacy Drive做基點)名為傳統，但這個商場的建築物卻是極端現代豪華的風格，街道兩旁整齊的種著蒼翠的樹木，這裡的咖啡屋、酒吧、餐館、娛樂場所和精品服飾店都很特出。「蕭尼牛道」(Shawnee Trail)過去是牛仔把成群長角牛往北趕的要道，今天已經沒有趕牛的需要，但這條街上有一座銅雕藝術品，那是真人大小的三名牛仔趕著19頭長角牛的景象。

「安潔莉卡電影 中心」(Angelika Film Center，地址：7205 Bishop Road)是一座玻璃帷幕現代建築，裡面有五個放映廳。這座戲院位於傳統城鎮中心裡，逛街之餘可以進來看一場電影。戲院的二樓有一個Angelika Cafe & Bar美食餐廳，如果想一面看電影一面吃美食，可以把餐飲帶進放映室裡享用。如果只想吃美食飲美酒，不想看電影也悉聽尊便，這間餐廳酒吧是獨立營運的。

「傳統食堂」(Legacy Food Court，地址：7800 Windrose Avenue)也在傳統城鎮中心裡，這是布蘭諾的美食精華區，包括20多家藝術品級的餐飲，展示的是最創新的廚藝，譬如印度式的Blist'r Naan Wraps捲餅、中國式的Enter the Bao包子、德國式香腸Degenhardt's Brat Haus、夏威夷式生魚片Freshfin Poke Company、「非法集會啤酒公司」(Unlawful Assembly Brewing Company)的手工啤酒等。

「保齡球堆」(Pinstack，地址：6205 Dallas Parkway)是面積5萬平方呎的豪華保齡球館，一共有28個球道。除了保齡球以外，這裡還有許多其他的娛樂活動，包括一面攀岩牆(rock-climbing wall) 、一個雷射槍競技場(laser tag arena) 、一個離地面20呎的繩索道(ropes course) 、幾百台電子遊戲機、一間美食餐廳和一間酒吧，所以它其實是一個娛樂城。