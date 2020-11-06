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【布蘭諾市專題】二之二 布蘭諾市 華人購物娛樂首選

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15 「傳統城鎮中心」名為傳統，但這個商場的建築物卻是極端現代豪華的風格。(Legacy Town Center網頁)
15 「傳統城鎮中心」名為傳統，但這個商場的建築物卻是極端現代豪華的風格。(Legacy Town Center網頁)

想了解布蘭諾的歷史，最直接的方式是參觀「傳統農莊博物館」(Heritage Farmstead Museum，地址：1900 W 15th Street) ，這座農莊住宅是1890年代建成的維多莉亞式建築，當年居住的是最早定居布蘭諾的家族之一，經過全面整修恢復舊觀後，開放成博物館供民眾參觀，屋裡的陳設都是那個年代的家具裝潢，正屋外還有一個穀倉也供參觀，並且有一些牲畜四處覓食，遊客彷如置身19世紀的布蘭諾農莊。

布蘭諾歷史舊城區(Historic Downtown Plano，地址：用1037 E 15th Street做基點)洋溢著百年古城的幽情，這裡有許多棟布蘭諾最早期的建築物，最古老的一棟可以追溯到1896年。本區一共包括六個街段，復舊更新後的建築中現在經營著餐廳、零售店、酒吧、咖啡屋和辦公室。這裡每年舉行許多活動，行事曆可上visitdowntownplano.com瀏覽。

布蘭諾第一間火車站是在1908年建成的，名叫「布蘭諾站」(Plano Station) ，但汽車普及後鐵路乘客越來越少，這座車站在1948年關閉，空置了42年。1990年市政府把這棟建築物整修，如今它是「城際鐵路博物館」(Interurban Railway Museum，地址：901 E 15th Street) ，從展示品中遊客可以了解20世紀上半期鐵路對布蘭諾發展的貢獻。

「布蘭諾藝術中心」(ArtCentre of Plano，地址：901 18th Street)位於歷史舊城區，這棟氣勢宏偉的維多莉亞式建築物過去是哈靈頓家具店(Harrington Furniture Store)的店面，現在是本地藝術家雲集的地點，每年舉辦許多的藝術展覽。這裡也提供表演藝術(performing arts)、視覺藝術(visual arts)和音樂藝術的課程，是布蘭諾居民樂於徜徉的處所。

「傳統城鎮中心」(Legacy Town Center，地址：用5741 Legacy Drive做基點)名為傳統，但這個商場的建築物卻是極端現代豪華的風格，街道兩旁整齊的種著蒼翠的樹木，這裡的咖啡屋、酒吧、餐館、娛樂場所和精品服飾店都很特出。「蕭尼牛道」(Shawnee Trail)過去是牛仔把成群長角牛往北趕的要道，今天已經沒有趕牛的需要，但這條街上有一座銅雕藝術品，那是真人大小的三名牛仔趕著19頭長角牛的景象。

「安潔莉卡電影中心」(Angelika Film Center，地址：7205 Bishop Road)是一座玻璃帷幕現代建築，裡面有五個放映廳。這座戲院位於傳統城鎮中心裡，逛街之餘可以進來看一場電影。戲院的二樓有一個Angelika Cafe & Bar美食餐廳，如果想一面看電影一面吃美食，可以把餐飲帶進放映室裡享用。如果只想吃美食飲美酒，不想看電影也悉聽尊便，這間餐廳酒吧是獨立營運的。

「傳統食堂」(Legacy Food Court，地址：7800 Windrose Avenue)也在傳統城鎮中心裡，這是布蘭諾的美食精華區，包括20多家藝術品級的餐飲，展示的是最創新的廚藝，譬如印度式的Blist'r Naan Wraps捲餅、中國式的Enter the Bao包子、德國式香腸Degenhardt's Brat Haus、夏威夷式生魚片Freshfin Poke Company、「非法集會啤酒公司」(Unlawful Assembly Brewing Company)的手工啤酒等。

「保齡球堆」(Pinstack，地址：6205 Dallas Parkway)是面積5萬平方呎的豪華保齡球館，一共有28個球道。除了保齡球以外，這裡還有許多其他的娛樂活動，包括一面攀岩牆(rock-climbing wall) 、一個雷射槍競技場(laser tag arena) 、一個離地面20呎的繩索道(ropes course) 、幾百台電子遊戲機、一間美食餐廳和一間酒吧，所以它其實是一個娛樂城。

16 布蘭諾第一間火車站在1948年關閉，空置了42年，1990年市政府把這棟建...
16 布蘭諾第一間火車站在1948年關閉，空置了42年，1990年市政府把這棟建築物整修。(Interurban Railway Museum 網頁)
17 「傳統農莊博物館」是1890年代建成，屋裡的陳設都是那個年代的家具裝潢。(...
17 「傳統農莊博物館」是1890年代建成，屋裡的陳設都是那個年代的家具裝潢。(Heritage Farmstead Museum 網頁)
18 「傳統農莊博物館」這座農莊住宅是1890年代建成的維多莉亞式建築。(H...
18 「傳統農莊博物館」這座農莊住宅是1890年代建成的維多莉亞式建築。(Heritage Farmstead Museum網頁)
19 布蘭諾歷史舊城區一共包括六個街段，經營著餐廳、零售店、酒吧、咖啡屋和辦公室...
19 布蘭諾歷史舊城區一共包括六個街段，經營著餐廳、零售店、酒吧、咖啡屋和辦公室，並舉行許多活動。(Historic Downtown Plano網頁)
20 「傳統農莊博物館」開放成博物館供民眾參觀。(Heritage Farmst...
20 「傳統農莊博物館」開放成博物館供民眾參觀。(Heritage Farmstead Museum網頁)
21 布蘭諾第一間火車站在1908年建成，名叫「布蘭諾站」。(Interurba...
21 布蘭諾第一間火車站在1908年建成，名叫「布蘭諾站」。(Interurban Railway Museum網頁)
22 布蘭諾歷史舊城區每年舉行許多活動。 (Historic Downtown...
22 布蘭諾歷史舊城區每年舉行許多活動。 (Historic Downtown Plano網頁)
23 布蘭諾歷史舊城區許多棟布蘭諾最早期的建築物，可以追溯到1896年。(His...
23 布蘭諾歷史舊城區許多棟布蘭諾最早期的建築物，可以追溯到1896年。(Historic Downtown Plano網頁)
24 「布蘭諾站」如今它是「城際鐵路博物館」。(Interurban Railw...
24 「布蘭諾站」如今它是「城際鐵路博物館」。(Interurban Railway Museum網頁)
25 「傳統城鎮中心」街道兩旁整齊的種著蒼翠的樹木，這裡的咖啡屋、娛樂場所都很特...
25 「傳統城鎮中心」街道兩旁整齊的種著蒼翠的樹木，這裡的咖啡屋、娛樂場所都很特出。(Legacy Town Center網頁)
26 「保齡球堆」是面積5萬平方呎的豪華保齡球館。(Pinstack 網頁)
26 「保齡球堆」是面積5萬平方呎的豪華保齡球館。(Pinstack 網頁)
27 「傳統農莊博物館」感受19世紀的布蘭諾農莊。(Heritage Farms...
27 「傳統農莊博物館」感受19世紀的布蘭諾農莊。(Heritage Farmstead Museum網頁)

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