【布蘭諾市專題】二之一 布蘭諾市Plano 百年首見華裔市議員

7.布蘭諾市地勢平坦沒有起伏，甚至沒有幾棵樹。(布蘭諾市府網頁)

位於達拉斯市北邊不遠的布蘭諾市(Plano) ，2013年被兩間機構評為全美國最適合居家的「中大規模城市」，它是德州 北部華人 最樂於購屋定居的地點之一。2010年的聯邦人口普查結果，顯示有1萬4500名華人居住在布蘭諾市，但因為有許多華裔 不填寫人口普查問卷，非正式的估計認為當年華裔居民人數已有3萬人之多，全德州華人最多的聚居點，除了休士頓之外就是布蘭諾市，現任的八名市議員中有兩位是華裔美人，是該市建市百餘年來首次出選出華裔民選員。

歐洲人移居此處始於1840年代早期，一家雜貨店、一家鋸木廠(sawmill)和一家碾穀廠(gristmill)創立以後，吸引了許多人前來務農為生，接著居民要求郵政局在這裡設立一個郵局，大家先後提出幾個地名，但都被郵政局否決，包括當時的總統費莫爾(Millard Fillmore)的姓氏。有人提出用西班牙文裡的「Plano」來命名，這個字代表「平曠」的意思，指的是這裡地勢平坦沒有起伏，甚至沒有幾棵樹，郵政局接受了這個名字。

1872年「休士頓與中德克薩斯鐵路」(Houston and Central Texas Railway)鋪設完成，布蘭諾發展速度加快，並在1874年正式成立為市，當時人口有500多人，算是規模不小的城市。布蘭諾市絕大多數的土地是在柯林縣(Collin County)，但有一小部分是在丹頓縣(Denton County) ，面積廣達72平方哩。

接著市政府開設學校，日後發展成布蘭諾獨立學區(Plano ISD) ，在那之前這裡只有私立學校。1960年布蘭諾市的人口還只有3695人，接著成長速度暴增，到1970年已經達到1萬7872人，1980年更超過了7萬人，接著又超過了柯林縣縣治麥基尼市(McKinney)的人口。上一次人口普查時(2010年) ，這裡有登記的居民是25萬9841人，其中華人有1萬4500名，佔全市人口的5.2%，沒有參加普查的華人還不算在內。

土地平曠給了布蘭諾市先天的發展優勢，幾乎所有的街道都是標準的東西向和南北向，使得道路與下水道的開發簡單得多，對人口快速增長能夠應付裕如。1980年代許多大公司把總部遷到布蘭諾市，包括百貨公司J.C. Penney、零食大廠Frito-Lay，給本地創造了許多就業機會。2014年4月，豐田汽車公司(Toyota Motors)宣布把北美洲總部從南加州的托倫斯(Torrance)遷到布蘭諾，給加州政府投了一顆震撼彈。

知情人士指出，德州的稅率低、企業法規寬鬆、居於中部時間區(Central Time Zone)都對公司的營運有利，但是讓公司下決心遷到布蘭諾的最重要原因，是因為住宅價格便宜得多，以同樣的價錢在達福地區可買的房子，是在洛杉磯可買面積的三倍，因此絕大多數的員工願意隨公司搬家，讓公司可以留住人才。

AreaVibes.com公司是評鑑城市居住品質的機構，他們設計出程式邏輯，把各種「宜居指數」(livability index)資訊輸入，讓電腦給全美國的都市做評分，2013年布蘭諾市在人口高於10萬人的城市中排行榜首。同年，另一個稱為「Best Places to Live in 2013」也把布蘭諾市列為全美第一，這是讓市民感到驕傲的殊榮。

華裔專業人士遷入布蘭諾居住的風潮始於1991年，此地逐漸成為華裔樂居的好都市。華人居民眾多使得社區的華人活躍程度升高，布蘭諾市議會八位市議員中，曹祖芳(Maria Tsao Tu)和保蕾蕾(Lily Bao)是華裔。此地至少有六間華語教會，也有許多家專注於亞裔顧客的超市，在北德州能提供最多種類中華各地美食的城市，非布蘭諾和理查森(Richardson)莫屬。