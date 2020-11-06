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【布蘭諾市專題】二之一 布蘭諾市Plano 百年首見華裔市議員

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7.布蘭諾市地勢平坦沒有起伏，甚至沒有幾棵樹。(布蘭諾市府網頁)
7.布蘭諾市地勢平坦沒有起伏，甚至沒有幾棵樹。(布蘭諾市府網頁)

位於達拉斯市北邊不遠的布蘭諾市(Plano) ，2013年被兩間機構評為全美國最適合居家的「中大規模城市」，它是德州北部華人最樂於購屋定居的地點之一。2010年的聯邦人口普查結果，顯示有1萬4500名華人居住在布蘭諾市，但因為有許多華裔不填寫人口普查問卷，非正式的估計認為當年華裔居民人數已有3萬人之多，全德州華人最多的聚居點，除了休士頓之外就是布蘭諾市，現任的八名市議員中有兩位是華裔美人，是該市建市百餘年來首次出選出華裔民選員。

歐洲人移居此處始於1840年代早期，一家雜貨店、一家鋸木廠(sawmill)和一家碾穀廠(gristmill)創立以後，吸引了許多人前來務農為生，接著居民要求郵政局在這裡設立一個郵局，大家先後提出幾個地名，但都被郵政局否決，包括當時的總統費莫爾(Millard Fillmore)的姓氏。有人提出用西班牙文裡的「Plano」來命名，這個字代表「平曠」的意思，指的是這裡地勢平坦沒有起伏，甚至沒有幾棵樹，郵政局接受了這個名字。

1872年「休士頓與中德克薩斯鐵路」(Houston and Central Texas Railway)鋪設完成，布蘭諾發展速度加快，並在1874年正式成立為市，當時人口有500多人，算是規模不小的城市。布蘭諾市絕大多數的土地是在柯林縣(Collin County)，但有一小部分是在丹頓縣(Denton County) ，面積廣達72平方哩。

接著市政府開設學校，日後發展成布蘭諾獨立學區(Plano ISD) ，在那之前這裡只有私立學校。1960年布蘭諾市的人口還只有3695人，接著成長速度暴增，到1970年已經達到1萬7872人，1980年更超過了7萬人，接著又超過了柯林縣縣治麥基尼市(McKinney)的人口。上一次人口普查時(2010年) ，這裡有登記的居民是25萬9841人，其中華人有1萬4500名，佔全市人口的5.2%，沒有參加普查的華人還不算在內。

土地平曠給了布蘭諾市先天的發展優勢，幾乎所有的街道都是標準的東西向和南北向，使得道路與下水道的開發簡單得多，對人口快速增長能夠應付裕如。1980年代許多大公司把總部遷到布蘭諾市，包括百貨公司J.C. Penney、零食大廠Frito-Lay，給本地創造了許多就業機會。2014年4月，豐田汽車公司(Toyota Motors)宣布把北美洲總部從南加州的托倫斯(Torrance)遷到布蘭諾，給加州政府投了一顆震撼彈。

知情人士指出，德州的稅率低、企業法規寬鬆、居於中部時間區(Central Time Zone)都對公司的營運有利，但是讓公司下決心遷到布蘭諾的最重要原因，是因為住宅價格便宜得多，以同樣的價錢在達福地區可買的房子，是在洛杉磯可買面積的三倍，因此絕大多數的員工願意隨公司搬家，讓公司可以留住人才。

AreaVibes.com公司是評鑑城市居住品質的機構，他們設計出程式邏輯，把各種「宜居指數」(livability index)資訊輸入，讓電腦給全美國的都市做評分，2013年布蘭諾市在人口高於10萬人的城市中排行榜首。同年，另一個稱為「Best Places to Live in 2013」也把布蘭諾市列為全美第一，這是讓市民感到驕傲的殊榮。

華裔專業人士遷入布蘭諾居住的風潮始於1991年，此地逐漸成為華裔樂居的好都市。華人居民眾多使得社區的華人活躍程度升高，布蘭諾市議會八位市議員中，曹祖芳(Maria Tsao Tu)和保蕾蕾(Lily Bao)是華裔。此地至少有六間華語教會，也有許多家專注於亞裔顧客的超市，在北德州能提供最多種類中華各地美食的城市，非布蘭諾和理查森(Richardson)莫屬。

1. 布蘭諾市居住品質良好。(布蘭諾市府網頁)
1. 布蘭諾市居住品質良好。(布蘭諾市府網頁)
2. 布蘭諾市「宜居指數」高。(布蘭諾市府網頁)
2. 布蘭諾市「宜居指數」高。(布蘭諾市府網頁)
3. 布蘭諾市議員曹祖芳(Maria Tsao Tu)
3. 布蘭諾市議員曹祖芳(Maria Tsao Tu)
12. 布蘭諾市現任的八名市議員中有兩位是華裔美人，是該市建市百餘年來首次出選出...
12. 布蘭諾市現任的八名市議員中有兩位是華裔美人，是該市建市百餘年來首次出選出華裔民選官員。(布蘭諾市府網頁)
5. 布蘭諾市地勢平坦沒有起伏，甚至沒有幾棵樹。(布蘭諾市府網頁)
5. 布蘭諾市地勢平坦沒有起伏，甚至沒有幾棵樹。(布蘭諾市府網頁)
6.布蘭諾市住宅價格便宜。2013年布蘭諾市在人口高於10萬人的城市中排行榜首。...
6.布蘭諾市住宅價格便宜。2013年布蘭諾市在人口高於10萬人的城市中排行榜首。(布蘭諾市府網頁)
8.1872年「休士頓與中德克薩斯鐵路」鋪設完成，布蘭諾發展速度加快。(布蘭諾市...
8.1872年「休士頓與中德克薩斯鐵路」鋪設完成，布蘭諾發展速度加快。(布蘭諾市府網頁)
9.布蘭諾市土地空曠。(布蘭諾市府網頁)
9.布蘭諾市土地空曠。(布蘭諾市府網頁)
10. 2013年布蘭諾市在人口高於10萬人的城市中排行榜首。(布蘭諾市府網頁)
10. 2013年布蘭諾市在人口高於10萬人的城市中排行榜首。(布蘭諾市府網頁)
11.華裔專業人士遷入布蘭諾居住的風潮始於1991年，此地逐漸成為華裔樂居的好都...
11.華裔專業人士遷入布蘭諾居住的風潮始於1991年，此地逐漸成為華裔樂居的好都市。華人居民眾多使得社區的華人活躍程度升高。(布蘭諾市府網頁)
4.布蘭諾市議員保蕾蕾(Lily Bao)。
4.布蘭諾市議員保蕾蕾(Lily Bao)。
13 位於達拉斯市北邊不遠的布蘭諾市是德州北部華人最樂於購屋定居的地點之一。(布...
13 位於達拉斯市北邊不遠的布蘭諾市是德州北部華人最樂於購屋定居的地點之一。(布蘭諾市府網頁)
14 布蘭諾市列為全最佳居住環境，讓市民感到驕傲的殊榮。(布蘭諾市府網頁)
14 布蘭諾市列為全最佳居住環境，讓市民感到驕傲的殊榮。(布蘭諾市府網頁)

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