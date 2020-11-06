安穩保險楊德清：注意2021年歐記健保新變化
歐記健保每年的開放期是11月1日到12月15日，在登記時需要注意哪些事項？
一、 2021年保險有哪些變化：
1. 個人最多掏腰包醫保費用稍有上漲，個人為$8550，一個家庭為$17,100。而去年個人為$8150，家庭 $16300。最大掏腰包費包括自付額、門診費、治療費分攤額。不包括所付保費，保險計畫不管的醫療費用。一旦自己支付的費用超過了最大數額後，保險計畫會支付所有計畫所管的費用。從2021年開始，保險公司有可能(不是必須)將藥廠提供的藥費支持算入最大掏腰包費用(是好事)。
2. Public Charge受福利人政策，從2020年2月起，移民局對受福利人的狀態定義略有變化。受福利人就是在連續三年內領取公共福利超過12個月，這在申請移民時會被拒絕。申請登記有退稅補助保費和降低分攤額的歐記健保不算做享受公共福利。享受低保(Medicaid, Chip)的21歲以下的孩子或孕婦也不會被列入受福利人。
3.歐記健保資格申訴，若對資格審定結果不滿，以前只能通過信件申訴，現在可以在90天內上網或通過傳真申訴。
4. 由於今年疫情原因，在預估收入時，每人$1200、孩子$500的新冠Covid -19援助收入不必算收入。
5. 從2021起，Market Place會定期通過信息系統檢查，若發現保戶同時也有投保其他符合要求的計畫，比如Medicare、Medicaid、CHIP的話，會自動取消保戶的保險計畫。已入其他符合要求計畫者不必做登記資格認證。
6. 在特殊登記期，允許新的家庭成員加入不同的計畫。若所在保險公司不允許這樣做的話，全家可以另起保單，選擇高一級或低一級的計畫。過去只允許加到同樣的計畫裡。
7. 提供小公司保險計畫給員工的雇主，可以連續兩年獲得相當於給員工保費貢獻部分一半的稅務減免。條件是僱員不超過25人，員工平均年薪低於或等於5萬，雇主給員工保費貢獻50%以上。
二、如何查詢價格及保費：
想了解所居住區域有哪些計畫及價格，從現在開始，可以到下面網站上查詢：https://www.healthcare.gov/see-plans/#/。
輸入所住地區的郵編，幾個家庭成員等信息，再輸入家庭收入，在這個區域可以買到的所有保險計畫及價格都會顯示出來。
三、續約保戶注意事項：
若是享受退稅預付降低保費的保戶，通常會收到兩封信，一封是從政府CMS來的，提醒開放期登記的信，另一封是從保險公司來的，告訴新一年的保項及價格的信。若不採取行動，通常保險公司會自動續約，若原來計畫不再提供的話，會續入新的計畫。
四、選保險計畫需要注意事項：
在所居住區域有很多保險計畫可供選擇，如何選擇適合自己的計畫？
1. 從價格上分白金、金、銀、銅、高自付額幾種等級。
保費依序降低，白金計畫在雇主保險計畫裡可以買到，家庭計畫目前尚沒有選擇。高自付額只有30歲以下或任何年齡但特別貧困的人才能買。
2. 從醫療單位網絡上分PPO、EPO、HMO幾種。 PPO不受網絡限制，可以去任何醫療單位接受服務，網絡內付費低，網絡外付費略高一點。HMO則不接受網絡外服務。EPO是介於二者之間，網絡比HMO更加廣泛，通常不需要基本醫師(PCP)的推薦。PPO計畫也可以在雇主保險計畫裡買到，在家庭計畫裡尚沒有選擇。
3. 首先要聽聽自己基本醫師的意見，要選擇基本醫師在網絡裡面的保險計畫。
4. 再聽聽常看的專科醫師的意見，也要選擇常看的專科醫師在網絡裡的保險計畫。
5. 若已經知道有一些需要治療的疾病的話，要考慮哪裡能接受這個保險計畫，比如若有重病需要去醫院的話，哪家醫院能接受治療，因為醫院不是所有的保險都能接受。
6. 優先考慮購買PPO計畫，公司計畫可以買到，因為這個計畫不受網絡限制，所有的醫院、診所、圖像掃描中心、實驗室都能接受，在有重大疾病時容易派上用場。其次考慮EPO，最後考慮HMO。
五、享受退稅預付降低保費及分攤額的條件。
1. 退稅補助降低保費(APTC)的收入範圍是貧困線100-400%。在這個收入範圍的保戶，保費可以用退稅提前墊交保費，降低了按月所需支付的保費金額。
2. 降低分攤額(CSR)的收入範圍是100-250%。符合這個收入範圍的保戶，自付額、掛號費、治療分攤額都比正常收入的保戶要低。
3. 2021年保險計畫申請時，將以2020年(不是2021年)的聯邦貧困線作為享受退稅補助降低保費和分攤額的標準。
4. 從2020年1月1日起，雇主有可能提供一個個人健康補助計畫，叫HRA，雇主幫忙支付保費、個人分攤額等醫療費用。若雇主提供了這樣的選擇，保戶也能付得起的話，保戶就沒有資格享受退稅預付保費及降低分攤額了。
六、如何申請：
1. 可以讓自己熟悉的保險代理幫忙申請。
2. 若沒有熟悉的保險代理，可以到下面網站上尋找：https://www.healthcare.gov/find-assistance/。
有兩種選擇，可以尋找自己郵編內有哪些經紀人，也可以輸入自己的聯繫方式，在這個區域若有經紀人正好在線，不忙的話在15分鐘之內就會打電話給您。
3. 不要輕易把自己的個人信息或登錄密碼告訴不熟悉的經紀人，以防未經本人同意而保單被轉。
4. 也可以自己直接申請，不過建議由專業保險代理幫忙，他們有豐富的經驗，可以幫您少走彎路，而且保費一樣，並不因為有保險代理而變貴，沒有代理就便宜，而且多了一層幫助。
七、登記保險計畫後注意事項：
1. 第一個月的保費登記好後就盡快交，若12月31日之前不交，保單不會生效。
2. 注意來往信件，及時處理。若需要提供支持文件的話，90天之內需要遞交，否則保單會被取消。
3. 保費是每月的第一天應付。若欠保費的話有個寬限期(grace period)，不享受優惠者是30天，享受優惠者是90天，過期不付，保單就會被取消，而且無法恢復，如果下年再在這家投保的話，必須得先交清欠費，新保單才會生效。
一年只有這時候是開放期，若錯過了，只有特殊情況發生才能登記，所以盡量不要錯過這個機會。
關於此文或2021年健保登記若有任何問題，歡迎與安穩保險楊德清聯繫，電話：713-952-5031，微信號：yangdeqing1。
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