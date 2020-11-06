安穩保險楊德清：注意2021年歐記健保新變化

安穩保險負責人楊德清。

歐記健保每年的開放期是11月1日到12月15日，在登記時需要注意哪些事項？

一、 2021年保險 有哪些變化：

1. 個人最多掏腰包醫保費 用稍有上漲，個人為$8550，一個家庭為$17,100。而去年個人為$8150，家庭 $16300。最大掏腰包費包括自付額、門診費、治療費分攤額。不包括所付保費，保險計畫不管的醫療費用。一旦自己支付的費用超過了最大數額後，保險計畫會支付所有計畫所管的費用。從2021年開始，保險公司有可能(不是必須)將藥廠提供的藥費支持算入最大掏腰包費用(是好事)。

2. Public Charge受福利人政策，從2020年2月起，移民局對受福利人的狀態定義略有變化。受福利人就是在連續三年內領取公共福利超過12個月，這在申請移民時會被拒絕。申請登記有退稅 補助保費和降低分攤額的歐記健保不算做享受公共福利。享受低保(Medicaid, Chip)的21歲以下的孩子或孕婦也不會被列入受福利人。

3.歐記健保資格申訴，若對資格審定結果不滿，以前只能通過信件申訴，現在可以在90天內上網或通過傳真申訴。

4. 由於今年疫情原因，在預估收入時，每人$1200、孩子$500的新冠Covid -19援助收入不必算收入。

5. 從2021起，Market Place會定期通過信息系統檢查，若發現保戶同時也有投保其他符合要求的計畫，比如Medicare、Medicaid、CHIP的話，會自動取消保戶的保險計畫。已入其他符合要求計畫者不必做登記資格認證。

6. 在特殊登記期，允許新的家庭成員加入不同的計畫。若所在保險公司不允許這樣做的話，全家可以另起保單，選擇高一級或低一級的計畫。過去只允許加到同樣的計畫裡。

7. 提供小公司保險計畫給員工的雇主，可以連續兩年獲得相當於給員工保費貢獻部分一半的稅務減免。條件是僱員不超過25人，員工平均年薪低於或等於5萬，雇主給員工保費貢獻50%以上。

二、如何查詢價格及保費：

想了解所居住區域有哪些計畫及價格，從現在開始，可以到下面網站上查詢：https://www.healthcare.gov/see-plans/#/。

輸入所住地區的郵編，幾個家庭成員等信息，再輸入家庭收入，在這個區域可以買到的所有保險計畫及價格都會顯示出來。

三、續約保戶注意事項：

若是享受退稅預付降低保費的保戶，通常會收到兩封信，一封是從政府CMS來的，提醒開放期登記的信，另一封是從保險公司來的，告訴新一年的保項及價格的信。若不採取行動，通常保險公司會自動續約，若原來計畫不再提供的話，會續入新的計畫。

四、選保險計畫需要注意事項：

在所居住區域有很多保險計畫可供選擇，如何選擇適合自己的計畫？

1. 從價格上分白金、金、銀、銅、高自付額幾種等級。

保費依序降低，白金計畫在雇主保險計畫裡可以買到，家庭計畫目前尚沒有選擇。高自付額只有30歲以下或任何年齡但特別貧困的人才能買。

2. 從醫療單位網絡上分PPO、EPO、HMO幾種。 PPO不受網絡限制，可以去任何醫療單位接受服務，網絡內付費低，網絡外付費略高一點。HMO則不接受網絡外服務。EPO是介於二者之間，網絡比HMO更加廣泛，通常不需要基本醫師(PCP)的推薦。PPO計畫也可以在雇主保險計畫裡買到，在家庭計畫裡尚沒有選擇。

3. 首先要聽聽自己基本醫師的意見，要選擇基本醫師在網絡裡面的保險計畫。

4. 再聽聽常看的專科醫師的意見，也要選擇常看的專科醫師在網絡裡的保險計畫。

5. 若已經知道有一些需要治療的疾病的話，要考慮哪裡能接受這個保險計畫，比如若有重病需要去醫院的話，哪家醫院能接受治療，因為醫院不是所有的保險都能接受。

6. 優先考慮購買PPO計畫，公司計畫可以買到，因為這個計畫不受網絡限制，所有的醫院、診所、圖像掃描中心、實驗室都能接受，在有重大疾病時容易派上用場。其次考慮EPO，最後考慮HMO。

五、享受退稅預付降低保費及分攤額的條件。

1. 退稅補助降低保費(APTC)的收入範圍是貧困線100-400%。在這個收入範圍的保戶，保費可以用退稅提前墊交保費，降低了按月所需支付的保費金額。

2. 降低分攤額(CSR)的收入範圍是100-250%。符合這個收入範圍的保戶，自付額、掛號費、治療分攤額都比正常收入的保戶要低。

3. 2021年保險計畫申請時，將以2020年(不是2021年)的聯邦貧困線作為享受退稅補助降低保費和分攤額的標準。

4. 從2020年1月1日起，雇主有可能提供一個個人健康補助計畫，叫HRA，雇主幫忙支付保費、個人分攤額等醫療費用。若雇主提供了這樣的選擇，保戶也能付得起的話，保戶就沒有資格享受退稅預付保費及降低分攤額了。

六、如何申請：

1. 可以讓自己熟悉的保險代理幫忙申請。

2. 若沒有熟悉的保險代理，可以到下面網站上尋找：https://www.healthcare.gov/find-assistance/。

有兩種選擇，可以尋找自己郵編內有哪些經紀人，也可以輸入自己的聯繫方式，在這個區域若有經紀人正好在線，不忙的話在15分鐘之內就會打電話給您。

3. 不要輕易把自己的個人信息或登錄密碼告訴不熟悉的經紀人，以防未經本人同意而保單被轉。

4. 也可以自己直接申請，不過建議由專業保險代理幫忙，他們有豐富的經驗，可以幫您少走彎路，而且保費一樣，並不因為有保險代理而變貴，沒有代理就便宜，而且多了一層幫助。

七、登記保險計畫後注意事項：

1. 第一個月的保費登記好後就盡快交，若12月31日之前不交，保單不會生效。

2. 注意來往信件，及時處理。若需要提供支持文件的話，90天之內需要遞交，否則保單會被取消。

3. 保費是每月的第一天應付。若欠保費的話有個寬限期(grace period)，不享受優惠者是30天，享受優惠者是90天，過期不付，保單就會被取消，而且無法恢復，如果下年再在這家投保的話，必須得先交清欠費，新保單才會生效。

一年只有這時候是開放期，若錯過了，只有特殊情況發生才能登記，所以盡量不要錯過這個機會。

關於此文或2021年健保登記若有任何問題，歡迎與安穩保險楊德清聯繫，電話：713-952-5031，微信號：yangdeqing1。