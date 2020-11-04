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選舉認證完成 將費時數周

奧斯汀訊
投票過後，選舉認證卻要花好幾周才能完成。(Harris County Twitter)
投票過後，選舉認證卻要花好幾周才能完成。(Harris County Twitter)

美國各州都有自己的計票程序，德州的方式會使選舉結果在3日晚間就大致揭曉，但實際完成選舉認證卻是幾個星期之後的事。

因為新冠疫情影響，德州今年的提前投票是從10月13日開始至30日截止，比往年多出六天。這段期間收到970萬張選票，其中約100萬張是郵寄投票，870萬張是親自投票。選舉專家估計正式投票日還會有230萬張，因此總共的票數將是1200萬張。

德州254個縣的選務辦公室都已經開始計算提前投下的選票，這是比較耗時的工作，因為還必須比對投票人的簽名，但預期在周二晚間7時選舉結束時這些選票已經統計完畢。州務卿辦公室(secretary of state's office)發言人史蒂芬張(Stephen Chang)指出，各縣的負責人員把各候選人的得票數打進TEAM系統，等到3日當天的票數出來時，再把那些數字也輸入TEAM系統，這個步驟所花的時間不會太多。

德州選舉法規定在3日晚間7時之前已經排入隊伍的人都可以投票，因此人多的投票所可能會稍晚一些才能開始統計。投票分析公司FiveThirtyEight估計德州的選舉結果周二當晚就可大致揭曉，但還有一些零星通訊選票會在次日到達。德州規定郵寄投票必須有周二下午7時之前的郵戳，而且必須在周三下午5時前到達選務辦公室才算有效。有些州的時限很長，譬如加州允許17天的時間。

不過這還不是結局，德州還有「選後稽查」(post-election audit)的程序，以確保所有的數字都正確，這個程序必須在正式選舉日之後的21天之內完成，最後州務卿辦公室認證選舉結果，德州這次的選舉結果才告一段落。

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