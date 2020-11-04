德州投票率破七成 歷史新高

德州選民踴躍投票，正顯示德州政治生態已經出現改變。（德州貝塞克縣網頁）

儘管兩黨總統候選人都未特別關注德州 選情，但是傳統上偏好共和黨的德州，本次大選卻可能成為全美關鍵。除了總統大選可能傾向民主黨 ，聯邦參議員也可能支持民主黨人，州內的議會選舉更可能一改長期態勢，換黨做做看。

美聯社報導，德州最新的統計顯示，近1000萬名德州選民已經完成投票 ，盡管德州不願全面改採郵寄選票，而是延長親自投票的提前投票時程。加上11月3日當天投票的人數，德州全部選票可望超過1200萬票，代表投票率突破七成，一改2016年大選時大家都不願投票的氛圍。

美聯社分析，德州在今年大選可能成為關鍵州的原因，除了總統川普可能成為1976年以來第一位輸掉德州的共和黨候選人，現任聯邦參議員柯寧（John Cornyn）也面臨民主黨新秀黑格（MJ Hegar）的激烈挑戰，另外德州眾議會的多數黨更可能換成民主黨。

但是德州的大選之路走得並不平順，除了先前的郵寄選票爭議，州長艾伯特(Greg Abbott)不願全面開放郵寄，寧可冒著風險讓選民親自提前投票，投票日太過接近選舉日還曾一度引發訴訟。

最後關頭，共和黨使出殺手鐧，要求將哈里斯縣(Harris County)所有免下車投票的票都視為無效，但是聯邦法院趕在選前判決否定，雖然共和黨還可上訴，但已經無法在選前撼動民意。美聯社認為，德州選民踴躍投票，正顯示德州政治生態已經出現改變。