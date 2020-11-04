絕不缺席 男子駕車2440哩投票

傑夫威爾森。（Jeff Wilson，洛杉磯KCAL9電視台）

聖安東尼奧都會區的一名男子，因為沒有收到郵寄選票，特地從加州洛杉磯獨自開車回德州投票 ，來回一共開2440哩，他3日投下一票後表示這一趟累得太值得了。

傑夫威爾森（Jeff Wilson，見圖，洛杉磯KCAL9電視台）是德州肯朵縣(Kendall County)的居民，但是他目前的工作在南加州，肯朵縣在聖安東尼奧北邊大約50哩。按照德州的規定，投票日以及提前投票期間如果選民不會在登記投票的縣內，可以申請使用郵寄選票，威爾森送入申請書以後一直沒有下文，上周四他與德州的朋友通電話時，確信即使當時收到郵寄選票，也可能因為郵件耽誤而錯過有效期。

於是他決定親自返鄉投票，他買了一張飛到艾爾帕索的機票，但是當地疫情 猖獗，而且從艾爾帕索還要租車開幾個小時才能到達肯朵縣，最後他決定乾脆直接從洛杉磯一路開到肯朵縣。他在周日下午出發，晚上在沙漠中睡在車上，周一下午回到了肯朵縣，單程是1217哩，前後在路上花了將近24小時。

3日上午他在伯恩市市政廳(Boerne City Hall)投下一票，但是他沒有對媒體透露他支持的是白登還是川普，他認為這次的大選意義深重，他必須投下他的一票。威爾森表示，世界上還有許多地方是沒有民主制度的，因此美國人民是非常幸運的，所以一定要珍惜投票權，如果他能夠開2400多哩回來投票，身在德州的人就沒有不去投票的藉口。

美國人民今年遭逢巨變，幾個月下來出現了明顯的疫情疲憊(pandemic fatigue)和選舉疲憊(election fatigue)病徵，選舉有期限，選舉疲憊或許可以很快消失，但是德州的疫情再度失控，確診人數已經躍居全國第一，疫情疲憊恐怕還要持續許久，而且死亡人數勢將繼續攀高。