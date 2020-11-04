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福遍縣投票逾70% 搶德州頭籌

休士頓訊
福遍縣縣長喬治3日上午宣布，該縣已投票的登記選民超過70%，在德州254個縣中搶得頭籌。（縣長喬治臉書）
福遍縣縣長喬治3日上午宣布，該縣已投票的登記選民超過70%，在德州254個縣中搶得頭籌。（縣長喬治臉書）

德州人在這次大選中投票極為踴躍，休士頓地區尤其盛況空前，福遍縣(Fort Bend County)縣長3日上午10時多宣布，該縣已投票的登記選民超過了70%，在德州的254個縣中搶得頭籌。

選民投票率(voter turnout)超過70%在德州是前所未見的，因此這次大選在德州已經創下了許多新紀錄。福遍縣縣長(county judge)KP喬治(KP George)上午10時35分在推特上發文，表示福遍縣搶得頭籌，是德州254個縣份中第

一個投票率超過70%，他呼籲還沒有投票的人趕快去投票，讓投票率升得更高。

哈里斯縣的投票也極為踴躍，縣長麗娜尹達戈(Lina Hidalgo)上午10時10分在推特上宣布，3日當天至那時為止已有8萬3000人親自投票，連同先前已投的票，總票數已超過150萬張，她特別強調美國有11個州的人口還不到150萬人，因此這是一項歷史性的創舉。

為了感謝選務工作人員，許多餐飲企業，包括CAVA地中海餐廳(CAVA Mediterranean Restaurant)、Zoes Kitchen等，3日給有支薪的以及義工選務人員提供免費一餐，只要出示選務證件即可，有些工作人員在投票所關門以後，結伴到餐館享受一頓好餐，大家暢談忙碌的一天中所發生的趣事。

另有一些快餐企業提供不只一日的優惠，譬如麥當勞從2日起至9日止，只要用手機程式App點一客熱咖啡或冰咖啡，就可以免費得到一客烘培品，可以從蘋果麵包(apple fritter) 、藍莓馬芬(blueberry muffin)和肉桂捲(cinnamon roll)中間選取一樣，每位顧客每天最多可以得到一份，因此不論自己支持的候選人是否當選，都可以連續八天每天開心一下。

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