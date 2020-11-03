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「免下車」選票 聯邦法官裁定有效

編譯組／綜合報導
聯邦法官保住哈里斯縣12 萬張免下車選票。(Harris County Twitter)
聯邦法官保住哈里斯縣12 萬張免下車選票。(Harris County Twitter)

聯邦法院法官Andrew Hanen 2日做出裁定，拒絕由共和黨主導的訴訟，全盤否決哈里斯縣（Harris）12萬7000張「免下車」選票（drive-thru votes）的決定，這意味著該縣12萬7000張選票安全，也將被計算。

為了制止免下車投票，共和黨人在大選前夕，10月27日提起訴訟，請願要求通過該管道投票的12萬7000張選票以無效論。

這個由共和黨激進主義者Steven Hotze，Wendell Champion，Steve Toth和Sharon Hemphill等人提出訴訟指出，德州選舉法不允許進行免下車投票。

請願書中指出「德州選舉法不承認免下車投票，但Hollins提供的免下車投票允許哈里斯縣(Harris County)註冊選民，不管他們是否根據德州選舉法，都被允許在提早投票或選舉日當天，通過此管道投票。」

請願書並要求「來自十個免下車投票站都需得到保護，且不得下載到Tally機器中，直到最高法院頒佈命令為止。」

德州最高法院1日駁回這項請願，現在類似案件正等待聯邦法院判決。此舉也標誌著近幾周來，部分人士第二次嘗試剔除哈里斯縣運用免下車投票方式投出的選票。

哈里斯縣書記官Chris Hollins，對12萬7000人感到高興，他向選民保證，「每一張免下車選票，都會被計算。」

他在推特上發文說，「免下車投票是安全、可靠的方式，德州選舉法允許使用，州務卿也批准。」

免下車投票方式一開始的設計方向，是考量新冠肺炎疫情下，希望可以有一個安全投票方式，該計畫已獲得德州州務卿辦公室批准。

對於尚未進行提早投票的哈里斯縣選民，3日上午7時至 晚間7時，可至全縣800多個投票中心投票。

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