哈里斯縣逾半選票 來自郊區

媒體調查發現，德州哈里斯縣多數投票選民來自郊區。（網路）

據媒體調查分析，哈里斯縣（Harris County）在郊區居住選民投票 數量較高。截止目前，哈里斯縣在提前投票的頭三天，選民投票出現打破紀錄情況，本周與以往大選同期相比也出現更多選民出來投票。女性親自投票比例高於男性，少數族裔社區選民投票意願較低。

休士頓ABC13News報導，根據哈里斯縣非官方統計，10月29日（周四）晚，有55%的選民投票，這時距離提前投票日終止僅剩下一天，全縣240萬登記選民中，超過130萬人已經投票。據稱，在四年前的2016年提前投票第12天，也是截止日最後一天，僅43.7%的等級選民通過郵寄或本人到投票站投票。

每天上午，哈里斯縣都會發布前一天投票選民的姓名和地址名單，數據並未顯示選民投票額外資訊，但可以從中暸解到他們住所，若與人口統計信息一起來分析，可以獲得哪些社區投票率較高的統計情況。媒體通過分析縣域每個選民郵寄或親自投票數據，發現少數族裔及低收入 社區選民投票率下降，而在縣郊區居住的選民，投票意願大增。

統計顯示，投票多數選民來自郊區。哈里斯縣在10月29日投票選民，有58%來自縣域外圍郊區一帶。調查還發現，少數族裔社區投票要比白人選民要遲，只有47%的選民在非裔美國 人為多數社區裡投票，而白人社區中，有多達57%的選民投票，而且低收入選民投票意願不如高收入選民高。

從投票性別看，親自赴投票站投票選民中，女性數量比男性多。在10月29日晚，親自投票的男性選民比例是43%，而女性選民比例是53%。